Coppa Italia, i numeri della finale Atalanta-Juve

LE STATISTICHE

Buffon e Gasperini puntano a un record personale in caso di vittoria, CR7 e Zapata si sfidano a suon di gol

Mercoledì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Ecco numeri, precedenti e statistiche della sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Pirlo.

● Sono 16 i precedenti in Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: sei successi bianconeri contro quattro della Dea - sei pareggi completano il quadro.

● L'Atalanta ha vinto l'ultima gara giocata contro la Juventus (1-0 in Serie A): la Dea non ha mai ottenuto due successi consecutivi contro i bianconeri considerando tutte le competizioni, dal 1929/30.

● L'Atalanta ha raggiunto la finale in due delle ultime tre edizioni della Coppa Italia, dopo esserci riuscita solo tre volte in precedenza nella competizione: l'unica vittoria del trofeo risale al 1963, 3-1 in finale contro il Torino.

● La Juventus giocherà la sua 20ª finale di Coppa Italia e finora ha alzato il trofeo in 13 occasioni, entrambi record nella competizione.

● La Juventus ha tenuto la porta inviolata nei tempi regolamentari di tutte le ultime quattro finali di Coppa Italia disputate: tuttavia i bianconeri hanno perso ai calci di rigori l’ultima contro il Napoli (ai calci di rigore dopo uno 0-0).

● La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 17 partite di Coppa Italia (12V, 4N), 0-3 proprio contro l'Atalanta nei quarti di finale dell'edizione 2018/19.

● In sei partite giocate in finale di Coppa Italia, l'Atalanta ha segnato soltanto tre reti, tutti nel match secco del 1963 vinto per 3-1 contro il Torino (tripletta di Angelo Domenghini).

● Tutti i gol segnati dall’edizione 2017/18 in avanti in finale di Coppa Italia sono arrivati dal 56° in avanti.

● Andrea Pirlo può diventare il quarto allenatore della Juventus ad alzare la Coppa Italia sia da giocatore che da tecnico, dopo Luis Monti, Carlo Parola e Dino Zoff.

● Gian Piero Gasperini (63 anni, 113 giorni) può diventare il tecnico più anziano di sempre a vincere la sua prima Coppa Italia e in generale il secondo più anziano, dietro a Nereo Rocco (65 anni e 62 giorni nel 1977, al terzo successo con il Milan).

● Gianluigi Buffon può eguagliare Roberto Mancini (sei) come giocatore che ha vinto più volte la Coppa Italia: cinque i successi per il portiere bianconero, uno con il Parma e quattro con la Juventus.

● Duván Zapata è il giocatore che ha segnato più gol alla Juventus considerando tutte le competizioni dal 2016/17 ad oggi: sette in 10 sfide.

● Cristiano Ronaldo ha segnato nove gol nelle ultime 10 finali in tutte le competizioni - tuttavia, è rimasto a secco di reti in tre delle cinque più recenti.