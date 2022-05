Coppa Italia, guarda Juventus-Inter all'Olimpico con i The Jackal

iniziativa con ebay

Iniziativa benefica: aggiudicandosi le maglie bianconere e nerazzurre messe all'asta su eBay si assisterà alla finale dell'11 maggio assieme al gruppo comico

Occasione unica per tutti i tifosi di Juventus e Inter: per la finale di Coppa Italia, prevista allo stadio Olimpico mercoledì 11 maggio alle 21, i The Jackal hanno messo all’asta su eBay due maglie, una nerazzurra e una bianconera, e chi si aggiudicherà le divise potrà godersi la finale insieme al gruppo comico direttamente dallo skybox, e firmare il pallone del calcio d’inizio. I soldi dell’asta verranno poi devoluti interamente in beneficenza. ufficio-stampa

L'iniziativa è partita su eBay, il noto sito di vendita online: fino all'8 maggio rimarranno all'asta una maglietta della Juventus e una dell'Inter, che gli utenti cercheranno di acquistare a colpi di rilanci, tenendo sempre in mente lo scopo benefico. Clicca qui per andare all'asta per la maglia della Juventus, clicca qui per andare a quella dell'Inter!

I vincitori dell'asta che si saranno accaparrati le divise seguiranno la finale di Coppa Italia allo stadio con i The Jackal, a casa eBay: in uno skybox dell'Olimpico verrà posizionato il loro famoso divano sul quale commenteranno il match. Un'occasione per vedere nel mondo del pallone il format dove ognuno si sente libero di dire la sua come fosse una serata tra amici. I due tifosi poi firmeranno il pallone che in seguito verrà portato in campo dai The Jackal per essere calciato e dare inizio alla finale.

L'intera serata, dal pre-partita al match con il commento dei The Jackal fino alla premiazione finale della squadra vincitrice, verrà inoltre trasmessa in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it e sarà quindi visibile sui dispositivi portatili tramite web e app.