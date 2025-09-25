Logo SportMediaset
Coppa Italia: Genoa-Empoli e Torino-Pisa chiudono il programma dei sedicesimi

Restano da definire gli ultimi due ottavi. Le due sfide in programma in esclusiva su Italia 1 alle 18.30 e alle 21

25 Set 2025 - 08:20
© Getty Images

© Getty Images

Si chiudono i sedicesimi di Coppa Italia: le ultime due partite sono Genoa-Empoli alle 18.30 e Torino-Pisa alle 21 (diretta esclusiva su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it) A Marassi, il Grifone allenato da Vieira ospita una delle due squadre rimaste di Serie B: in palio il match degli ottavi di finale contro l'Atalanta di Juric. I granata di Baroni, invece, ospitano gli uomini di Gilardino: chi vince se la vedrà nel prossimo turno contro la Roma di Gasperini. Le due sfide saranno trasmesse in diretta su Italia 1.

GENOA-EMPOLI: CHI PER L'ATALANTA DI JURIC?
A Marassi, si gioca la sfida tra il Genoa di Vieira e l'Empoli di Pagliuca: in palio il passaggio del turno e la sfida all'Atalanta di Juric, ma anche maggiore serenità dopo un periodo non facile. I rossoblù, infatti, non hanno ancora vinto e hanno solo 2 punti dopo 4 giornate di Serie A, e nell'ultimo turno hanno perso al 99' a Bologna. Non che i toscani arrivino meglio alla sfida del Ferraris: sono infatti reduci dal 4-0 a Pescara e, dopo il 3-1 al Padova alla prima di Serie B non hanno più vinto. Inevitabile un po' di turnover, visti i prossimi impegni (Genoa-Lazio ed Empoli-Carrarese). Fischio d'inizio alle 18:30.

TORINO-PISA: ZERO MARGINE D'ERRORE PER BARONI
Alle 21:00, invece, c'è in programma l'ultimo sedicesimo di finale: Torino-Pisa all'Olimpico Grande Torino. Un match che può essere già decisivo per i granata, e non solo per la permanenza in Coppa Italia. Dopo un avvio non esaltante in campionato (4 punti ma con un solo gol fatto e 8 subiti), infatti, Baroni non può fallire la sfida contro la neopromossa: un'eliminazione potrebbe anche portare Cairo a ragionare sul futuro del tecnico. Gilardino, invece, spera di rifarsi dopo un inizio nel quale i toscani hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato: un solo pareggio, ma in casa dell'Atalanta, poi le tre sconfitte di misura con Roma, Udinese e Napoli. Al Maradona, i nerazzurri sono rimasti in corsa fino al fischio finale: la speranza è di ripartire proprio da quella prestazione. Chi vince sfida la Roma.

