Francia, Mbappé infortunato: salta il match con l'Islanda

Il capitano della Francia Kylian Mbappé salterà la partita di qualificazione ai Mondiali di lunedì contro l'Islanda a causa di un infortunio alla caviglia destra. La stella del Real Madrid ha segnato nella vittoria per 3-0 della Francia sull'Azerbaijan venerdì, ma è uscito zoppicando dal campo all'83' minuto. Poco prima della sosta per le nazionali, si era infortunato alla stessa caviglia durante la partita contro il Villarreal. La Francia ha confermato sabato che il suo attaccante di punta non avrebbe partecipato alla trasferta a Reykjavik e che sarebbe tornato al Real Madrid. Anche il difensore Ibrahima Konaté è stato esonerato dalla squadra sabato e sostituito da Benjamin Pavard del Marsiglia. Konaté era alle prese con un lieve infortunio alla coscia rimediato durante la partita con il Liverpool contro il Chelsea lo scorso fine settimana. Non ha giocato contro l'Azerbaijan.