Coppa Italia, Fiorentina-Empoli è la prima dopo l'incidente Bove. D'Aversa: "Felici di giocare"

"Siamo felici di giocare perché vuol dire che Edoardo Bove sta meglio". Fiorentina-Empoli si giocherà regolarmente al Franchi, non è stato necessario rinviare la sfida nonostante l'ampia disponibilità della società ospite e del presidente Corsi all'eventualità. Il derby toscano è sempre molto sentito dalle due tifoserie, ma dopo i fatti che hanno colpito il giovane centrocampista viola durante la sfida di campionato contro l'Inter, tutto il resto - anche gli sfottò di rito - sono passati in secondo piano. Messa alle spalle la paura, Fiorentina ed Empoli si ritrovano sul campo mercoledì 4 dicembre alle 21 per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, in diretta su Italia 1 e in streaming su SportMediaset.it