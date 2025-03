Coppa Italia: Fabbri arbitrerà il derby di Milano, al Var c'è Abisso. Zufferli per Empoli-Bologna

Sarà Michael Fabbri a dirigere l'atteso derby tra Milan e Inter valido come semifinale della Coppa Italia. A sostenere al Var il fischietto dell'AIA di Ravenna ci sarà Abisso, con Di Bello come AVAR. Appuntamento per mercoledì a San Siro (ore 20.45, diretta su Mediaset), mentre il giorno prima toccherà a Empoli e Bologna aprire il programma. Per il match del Castellani Rocchi ha designato Zufferli con Chiffi davanti al monitor collegato da Lissone.