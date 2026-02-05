Atalanta, Palladino: "Siamo stati concreti e cinici, vogliamo arrivare fino in fondo"

"Sono molto felice, ringrazio la squadra, la società e i tifosi, dedichiamo la vittoria a loro. Sono stati fantastici, siamo stati trascinati anche dal loro tifo". Il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino si gode la vittoria sulla Juve e la conquista della semifinale di Coppa Italia. "A questa Coppa ci teniamo e vogliamo arrivare fino alla fine, siamo contenti della vittoria - ha detto Palladino a Coppa Italia Live su Italia 1 - Voglio sottolineare i subentrati che hanno fatto la differenza. Conto su tutti i ragazzi. Siamo stati concreti, cinici, compatti quando c'era da difendere. Oggi la Juve era vicina per farci gol. I ragazzi sono stati bravi a reggere l'urto e poi a portare a casa la gara. La Juve mi ha impressionato, abbiamo affrontato uno degli allenatori migliori. Venivano da tanti risultati positivi e questo dà più valore alla nostra vittoria. Questo è un grande gruppo, di grandi uomini e nelle difficoltà sono venuti fuori. Stanno lavorando per raggiungere grandi traguardi. Per noi è un mese difficile, ora continuiamo a lavorare bene, a crescere e fare risultati. Ora contro la Cremonese mi aspetto una gara di personalità".