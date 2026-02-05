QUI ATALANTA

Atalanta, Palladino: "Siamo stati concreti e cinici, vogliamo arrivare fino in fondo"

Il tecnico della Dea: "I giocatori subentrati hanno fatto la differenza"

05 Feb 2026 - 23:39
videovideo

"Sono molto felice, ringrazio la squadra, la società e i tifosi, dedichiamo la vittoria a loro. Sono stati fantastici, siamo stati trascinati anche dal loro tifo". Il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino si gode la vittoria sulla Juve e la conquista della semifinale di Coppa Italia. "A questa Coppa ci teniamo e vogliamo arrivare fino alla fine, siamo contenti della vittoria - ha detto Palladino a Coppa Italia Live su Italia 1 - Voglio sottolineare i subentrati che hanno fatto la differenza. Conto su tutti i ragazzi. Siamo stati concreti, cinici, compatti quando c'era da difendere. Oggi la Juve era vicina per farci gol. I ragazzi sono stati bravi a reggere l'urto e poi a portare a casa la gara. La Juve mi ha impressionato, abbiamo affrontato uno degli allenatori migliori. Venivano da tanti risultati positivi e questo dà più valore alla nostra vittoria. Questo è un grande gruppo, di grandi uomini e nelle difficoltà sono venuti fuori. Stanno lavorando per raggiungere grandi traguardi. Per noi è un mese difficile, ora continuiamo a lavorare bene, a crescere e fare risultati. Ora contro la Cremonese mi aspetto una gara di personalità".

Leggi anche

Atalanta in semifinale di Coppa Italia senza sbagliare un colpo, la Juve spreca e viene travolta

Atalanta-Juventus, le foto del match dei quarti

1 di 25
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

coppa italia
atalanta-juventus
palladino

Ultimi video

01:44:20
Atalanta-Juventus: partita integrale

Atalanta-Juventus: partita integrale

07:37
Scalvini: "Ora sto bene. E vi svelo una cosa…"

Scalvini: "Ora sto bene. E vi svelo una cosa…"

10:26
Spalletti: "Complimenti a Palladino, noi abbiamo fatto la partita"

Spalletti: "Complimenti a Palladino, noi abbiamo fatto la partita"

10:26
Spalletti: "Complimenti a Palladino, noi abbiamo fatto la partita"

Spalletti: "Complimenti a Palladino, noi abbiamo fatto la partita"

01:56
Le Pagelle di Atalanta-Juventus

Le Pagelle di Atalanta-Juventus

45:34
Postpartita | Coppa Italia | 5 febbraio

Postpartita | Coppa Italia | 5 febbraio

00:48
Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

01:10
Pazzini: "Conceicao deve essere più concreto"

Pazzini: "Conceicao deve essere più concreto"

01:26
Moviola Atalanta-Juve: "C'è un rigore su Cambiaso?"

Moviola Atalanta-Juve: "C'è un rigore su Cambiaso?"

02:06
La moviola di Cesari: "Il rigore per l'Atalanta è l'anti-calcio"

La moviola di Cesari: "Il rigore per l'Atalanta è l'anti-calcio"

01:12
Tacchinardi: "David troppo timido, a Spalletti mancano alternative"

Tacchinardi: "David troppo timido, a Spalletti mancano alternative"

01:29
Scalvini: "Il mister prepara la partita al top"

Scalvini: "Il mister prepara la partita al top"

06:04
Palladino: "È stata una serata perfetta, ma la Juve mi ha impressionato"

Palladino: "È stata una serata perfetta, ma la Juve mi ha impressionato"

02:06
Bremer: "Da difensore dico che non è rigore, ma la regola è chiara"

Bremer: "Da difensore dico che non è rigore, ma la regola è chiara"

07:23
Spalletti: "Disuniti nel finale, ma impareremo a riconoscere le situazioni"

Spalletti: "Disuniti nel finale, ma impareremo a riconoscere le situazioni"

01:44:20
Atalanta-Juventus: partita integrale

Atalanta-Juventus: partita integrale

I più visti di Coppa Italia

Inter-Torino 2-1: Gli highlights

Inter-Torino 2-1: gli highlights

Cristian Chivu

L'Inter non sceglie e "ripete" il 2024/25: Chivu si arrabbia ma divide i tifosi

Chivu cambia metà Inter contro il Toro: da Martinez tra i pali alla possibile sorpresa a centrocampo

CLIP CHIVU ESPLODE IN CONFERENZA 5/2 MCH

Chivu esplode in conferenza: "In semifinale e criticati: non capisco un c...."

Chivu: "Felice per il passaggio del turno. Mercato sempre bastardo". Poi la carezza a Kamate e Cocchi

Le pagelle di Inter-Torino: Diouf dà segnali di crescita, grande esordio per Kamate

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:46
Rigore Atalanta, Graziano Cesari: "È l'anti-calcio"
23:37
Juve, Bremer: "La regola dice che è rigore, io da difensore dico di no"
21:21
Nel 2016 vinse la Premier League, ora il Leicester rischia la terza divisione
21:19
Roma: Dovbyk e Angelino esclusi dalla lista Uefa
21:18
Fiorentina: Brescianini e Rugani fuori dalla nuova lista Uefa