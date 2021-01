Coppa Italia, è ancora Milan-Torino: replay (con turnover) con vista quarti di finale

COPPA ITALIA

Milan-Torino, atto secondo: dopo il 2-0 rossonero in campionato di sabato, stasera a San Siro andrà in scena il primo degli ottavi di finale di Coppa Italia. Sia Pioli che Giampaolo effettueranno turnover visto che nel weekend sarà nuovamente il momento della Serie A, con il tecnico milanista che cercherà di dare minuti importanti a Ibrahimovic e quello granata, sempre in bilico, che da ex cercherà la rivincita. Gara secca, con supplementari e rigori in caso di parità al 90'. Getty Images

Rotazioni, dicevamo. Nel caso della capolista, fin dove possibile almeno visto che - nonostante i recuperi di Tonali e Diaz - permangono comunque le assenze di Gabbia, Bennacer, Krunic, Saelemaekers e Rebic. Il reparto che potrà tirare maggiormente il fiato è quello difensivo: chance per Tatarusanu, Musacchio (che non gioca da febbraio), Kalulu e Dalot. Centrocampo col duo Calabria-Tonali mentre davanti sarà ancora Leao il terminale offensivo, il portoghese è in uno straordinario momento di forma ma, appena potrà nel corso della gara, Pioli farà la staffetta con Ibrahimovic, rientrato in campo tre giorni fa e che vuole carburare per ritrovare la titolarità nel match di Cagliari di lunedì.

Lo stesso Giampaolo pensa di cambiare qualcosa, anche a livello tattico. Possibile il ritorno al 4-3-1-2, con i vari Sirigu, Izzo, Rodriguez e Belotti risparmiati in vista del confronto contro lo Spezia molto delicato a livello di classifica. A centrocampo Meité, con cui c'è un discorso aperto proprio col Milan, probabile un confronto tra le dirigenze. Ieri i granata hanno perso un'alternativa, con Bonazzoli che ha rimediato un problema alla coscia sinistra, davanti con Verdi ci sarà Zaza. Possibilità di rivedere Baselli a gara in corso dopo il brutto infortunio, con conseguente operazione, al ginocchio di giugno.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Diaz, Hauge; Leao.

Torino: (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Nkoulou, Buongiorno, Murru; Rincon, Segre, Meité; Gojak; Verdi, Zaza.