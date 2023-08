Coppa Italia: tris del Verona, il Cagliari vince al 123'

COPPA ITALIA

Gli scaligeri superano 3-1 l’Ascoli con le reti di Mboula, Dawidowicz e Djuric, mentre per i sardi è 2-1 il Palermo con la rete di Di Pardo al 123'

Prima partita ufficiale sulla panchina dell’Hellas Verona per Baroni, che affronta l’Ascoli in Coppa Italia: la sfida termina 3-1 in favore degli scaligeri. Mboula la sblocca al 2’, Forte pareggia al 39’ su rigore ma Dawidowicz e Djuric firmano la vittoria scaligera. Cagliari-Palermo termina con l'incredibile vittoria dei sardi ai supplementari per 2-1: Dossena segna al 100', Soleri pareggia al 121' e Di Pardo sigla la qualificazione al 123'.

VERONA-ASCOLI 3-1

Inizia bene il cammino di Marco Baroni sulla panchina dell’Hellas Verona e nella Coppa Italia 2023/24: al Bentegodi è vittoria per 3-1 contro l’Ascoli. Nemmeno due minuti ed è subito Mboula a sbloccare il punteggio: Djuric verticalizza (complice una deviazione) e innesca la velocità del nuovo innesto scaligero, che beffa Simic, supera Barosi e deposita in rete per il vantaggio dei padroni di casa. Al 25’ arriva la prima occasione dei marchigiani, con Montipò che prima interviene sul destro di Adjapong e poi si supera sulla respinta di Forte. Pochi secondi e Millico, che aveva ispirato l’azione precedente, ci prova con una gran botta da fuori, che termina di poco a lato. Al arriva il pareggio: il portiere del Verona travolge Pedro Mendes in uscita ed è calcio di rigore, che il numero 11 ascolano trasforma. Nel recupero, Mboula calcia una punizione non irresistibile che Barosi non trattiene, favorendo il tap in di Dawidowicz. La ripresa si apre con il calcio di rigore trasformato da Djuric (fallo di mano di Simic), che porta a due le reti di vantaggio dei padroni di casa. Gli scaligeri cercano ancora la rete con Saponara, Mboula e Amione, ma il risultato non cambia. I veneti affronteranno nel prossimo turno il Bologna, vincente ieri con il Cesena.

CAGLIARI-PALERMO 2-1 dts

Non bastano 90’ al Cagliari per raggiungere l’Udinese al prossimo turno di Coppa Italia: finisce 2-1 ai tempi supplementari l'incredibile sfida contro il Palermo di Corini. Ci prova subito Brunori, ma Radunovic è attento. Il primo momento decisivo dell’incontro è però al 22’, quando Mateju tocca con il braccio largo un colpo di testa di Azzi in area: sul dischetto si presenta Pavoletti, che apre il destro ma Pigliacelli intuisce. Sulla ribattuta, Lucioni si immola e la sfera prima colpisce il palo e poi termina fuori sul rimpallo successivo. Continuano a spingere gli isolani, ma le conclusioni di Makoumbou e Zappa terminano fuori. Nel recupero del primo parziale sono i siciliani a sfiorare il goal, arrivando prima al tiro con Claudio Gomes e poi con un inserimento di Vasic, ma Radunovic si supera e manda in angolo in entrambe le circostanze. Nella ripresa la partita non regala particolari emozioni fino al 94’, quando Mancuso calcia fuori da ottima posizione l’ultima palla dei tempi regolamentari che avrebbe potuto qualificare il Palermo. Nove minuti dei supplementari e Di Pardo trova Viola, che calcia sul primo palo e costringe Pigliacelli a metterla in angolo. Sul corner arriva Dossena, che punisce l’estremo difensore avversario con un colpo di testa ravvicinato. Al 121' pareggia il Palermo con una rete fotocopia di Soleri, ma al 123' Di Pardo si fa trovare sul secondo palo sul cross dal fondo di Luvumbo e qualifica i suoi, che affronteranno nel prossimo turno l’Udinese, che ieri ha superato 4-1 il Catanzaro.

