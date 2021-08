Coppa Italia, la voce dei protagonisti: parlano Thiago Motta e Ballardini

LE DICHIARAZIONI

Domani, venerdì 13 agosto, la Coppa Italia 2021/22 debutta su Italia 1 e canale 20: le parole di tecnici e giocatori

È Thiago Motta il primo degli allenatori a parlare nella vigilia di una quattro giorni di grande calcio sulle reti Mediaset. Italia 1 e canale 20 saranno la casa dei 32esimi di finale di Coppa Italia: sedici imperdibili sfide, in esclusiva in chiaro a partire da venerdì 13 agosto, con impegnate diverse formazioni di Serie A.

PORDENONE – SPEZIA 13/08 h. 17.45 CANALE 20

Thiago Motta: "Non è stato un mese semplice, ma ora dobbiamo pensare alla competizione e al futuro, quindi il nostro focus deve essere solamente per il Pordenone. I ragazzi che facevano già parte di questo gruppo si sono dimostrati molto disponibili e vogliosi di apprendere, così è stato anche per i nuovi arrivi, quindi da domani potremo iniziare a vedere cosa saremo capaci di fare. I problemi che abbiamo avuto durante l'ultimo periodo non devono essere un alibi, sappiamo che affronteremo un avversario ostico e dovremo cercare di fare del nostro meglio, lottando per ottenere il passaggio del turno".

GENOA – PERUGIA 13/08 h. 18.00 ITALIA 1

Davide Ballardini: "È un impegno ufficiale che vogliamo affrontare al meglio, altrimenti fai brutta figura. Il Perugia è una squadra ben organizzata, sono chiari nel loro modo di giocare e di difendere. Troveremo una squadra che ci creerà delle grosse difficoltà. Non sappiamo ancora se i nuovi scenderanno in campo. Dobbiamo valutare le condizioni di alcuni e poi vedremo.La nostra priorità è quella di esaltare le qualità dei ragazzi che abbiamo oggi".

UDINESE – ASCOLI 13/08 h. 20.45 CANALE 20

Destiny Udogie: "Domani contro l'Ascoli sarà un test importante, penso che arriviamo pronti a questo appuntamento perché ci siamo allenati tanto, sarà importante vincere e partire subito forte. Ho giocato in diversi ruoli, ma mi esprimo meglio da quinto, mi piace attaccare tanto e penso sia il mio ruolo ideale. L'Udinese è una società che punta sui giovani, non posso chiedere di meglio. Sono consapevole che questa è per me una grande opportunità e starà a me coglierla al volo. Obiettivi di squadra? Sicuramente la salvezza è importante da raggiungere, poi spero che riusciremo ad andare il più avanti possibile in Coppa Italia".

