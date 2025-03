Coppa Italia 2024/25, le statistiche delle semifinali Milan-Inter ed Empoli-Bologna

COPPA ITALIA, LE STATISTICHE VERSO MILAN-INTER (andata 2 aprile e ritorno 23 aprile, diretta esclusiva su Canale 5 alle 21)

-Milan e Inter hanno otto precedenti nella fase a eliminazione diretta di Coppa Italia prima della finale ed entrambe hanno superato il turno in quattro occasioni (la più recente a favore dei nerazzurri nel 2021/22, in semifinale).

-Il Milan è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime tre gare contro l’Inter in tutte le competizioni (2V, 1N), dopo che aveva registrato una serie di sei sconfitte consecutive; l’ultima volta in cui i rossoneri hanno ottenuto tre successi contro i nerazzurri in una singola stagione risale al 2004/05 (uno in campionato e due in UEFA Champions League).

-L’Inter ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 11 gare contro il Milan e nella storia dei derby di Milano, in due sole occasioni una formazione è andata a segno per 12 incontri di fila: in entrambe le occasioni i nerazzurri, tra il 1954 e il 1959 e tra il 1993 e il 1997.

-Il Milan (25) e l’Inter (30) sono due delle tre squadre che hanno raggiunto più volte la semifinale di Coppa Italia, insieme alla Juventus (36); i rossoneri sono stati eliminati in tutte le ultime tre occasioni in cui hanno raggiunto questa fase della competizione, mentre i nerazzurri hanno superato il turno nelle ultime due occasioni dopo essere stati eliminati in ciascuna delle quattro precedenti.

-L’Inter ha vinto senza subire gol le ultime due gare in Coppa Italia (2-0 vs Udinese e vs Lazio) e l’ultima volta che ha mantenuto la porta inviolata in più successi consecutivi nella competizione risale al 2010, tre 1-0 di fila tra semifinale e finale con José Mourinho in panchina.

-Il Milan ha sia segnato che subito gol in ciascuna delle ultime quattro gare di Coppa Italia; in particolare, ha realizzato ben 14 reti nel periodo, una marcatura in più rispetto a quante ne aveva realizzate nelle 10 precedenti.

-L’Inter ha effettuato appena 11 conclusioni in questa Coppa Italia, una media di 5.5 a incontro, la più bassa in questa edizione tra le formazioni di Serie A; tuttavia, quella nerazzurra è, tra queste squadre, quella con la percentuale realizzativa più elevata: 36%, con il Milan subito dietro (32%).

-Il Milan è la squadra con la più alta media gol in questa Coppa Italia: 4.5, per un totale di nove centri; l’ultima edizione in cui i rossoneri hanno realizzato più reti è stata il 2015/16, quando toccarono quota 15. Quella fu anche la precedente occasione in cui i rossoneri hanno disputato un singolo torneo con due allenatori differenti (Sinisa Mihajlovic e Cristian Brocchi nella finale persa contro la Juventus).

-Tijjani Reijnders è stato coinvolto in due gol nelle tre gare stagionali contro l’Inter (assist all’andata in campionato e gol al ritorno); l’olandese ha realizzato nove reti in casa nel 2024/25 e l’ultimo centrocampista del Milan che è andato in doppia cifra di marcature in incontri domestici in una singola stagione è stato Kaká nel 2008/09 (10).

-Lautaro Martínez ha segnato ben nove gol contro il Milan considerando tutte le competizioni e nella storia dell’Inter hanno fatto meglio solo Giuseppe Meazza (12) e Stefano Nyers (11) contro i rossoneri; inoltre, sono otto i suoi centri totali in Coppa Italia, nessun nerazzurro ha fatto meglio nel corso delle ultime 20 stagioni (otto anche per Julio Cruz).