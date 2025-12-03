Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Coppa Italia
Inter

Chivu si gode vittoria e gruppo: "Mi è piaciuto l'atteggiamento. Frattesi? Posso contare su di lui"

L'analisi del tecnico nerazzurro dopo la vittoria per 5-1 contro il Venezia in Coppa Italia

di Redazione
03 Dic 2025 - 23:36

Cristian Chivu può essere più che soddisfatto dopo la vittoria della sua Inter e non solo per la vittoria. Il tecnico nerazzurro ha infatti apprezzato anche l'atteggiamento dei suoi calciatori, non troppo soddisfatti per quel gol incassato: "Se la pensano così sono contento. Mi è piaciuto l'atteggiamento e il rispetto che abbiamo avuto dell’avversario. È un gruppo motivato che vuole dare continuità a quello che di buono è stato fatto in questi mesi. Sono felice per chi ha giocato la prima a San Siro, come i ragazzi della primavera, ma anche per Diouf. Ci sono tante cose buone oggi". 

Ai microfoni di Mediaset, l'allenatore dell'Inter ha esaltato l'armonia che i nerazzurri hanno saputo costruire: "Il merito è tutto loro, anche chi è arrivato in estate è stato accolto in maniera straordinaria. Chi rappresenta questi colori da molti anni ha creato un bel gruppo, i giovani si sono calati molto bene in questa società. Siamo consapevoli del percorso e di quello che vogliamo fare. Ci sono momenti e momenti, dobbiamo gestire bene le cose, anche quando vanno male".  

Infine, un pensiero anche per Frattesi: "Davide ha avuto i minuti che meritava, forse ne meritava qualcuno in più, ma ha avuto anche dei piccoli problemi. Oggi toccava a lui mettere dentro un po' di benzina nelle gambe e l'ha fatto abbastanza bene. So che posso contare su di lui, è un giocatore determinante". 

Inter-Venezia: il film della partita

1 di 24
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

inter-venezia
coppa italia
chivu

Ultimi video

00:54
Ranocchia applaude il Napoli: "Partite sempre difficili"

Ranocchia applaude il Napoli: "Partite sempre difficili"

02:21
Inter-Venezia, Cesari: "Rigore su Bonny? Facciamo chiarezza"

Inter-Venezia, Cesari: "Rigore su Bonny? Facciamo chiarezza"

07:14
Chivu: "Esposito e Bonny? Bravo chi li ha scelti"

Chivu: "Esposito e Bonny? Bravo chi li ha scelti"

02:36
Cocchi: "Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto"

Cocchi: "Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto"

01:31
Lella: "Contenti di aver segnato un gol"

Lella: "Contenti di aver segnato un gol"

04:39
Stroppa: "Giocato con il freno a mano"

Stroppa: "Giocato con il freno a mano"

06:15
Chivu: "Siamo un gruppo motivato"

Chivu: "So che posso contare su Frattesi"

03:53
Inter-Venezia 5-1: gli highlights

Inter-Venezia 5-1: gli highlights

02:08
Bisseck: "Peccato per il gol subito"

Bisseck: "Peccato per il gol subito"

01:33
Thuram e Bonny: "La cosa migliore è stato l'atteggiamento"

Thuram e Bonny: "La cosa migliore è stato l'atteggiamento"

01:41:48
Inter-Venezia: partita integrale

Inter-Venezia: partita integrale

01:29
76' | Gol di Bonny (Inter-Venezia 5-1)

Inter-Venezia, Bonny entra dalla panchina e cala la manita

01:12
66' | Gol di Sagrado (Inter-Venezia 4-1)

Sagrado accorcia le distanze per il Venezia

01:37
51' | Gol di Thuram (Inter-Venezia 4-0)

Thuram, volo d'angelo e doppietta per il 4-0 al Venezia

00:58
Mauro scherza: "Napoli qualificato? Conte non è contento..."

Mauro scherza: "Napoli qualificato? Conte non è contento..."

00:54
Ranocchia applaude il Napoli: "Partite sempre difficili"

Ranocchia applaude il Napoli: "Partite sempre difficili"

I più visti di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

Juventus-Udinese 2-0: gli highlights

Juventus-Udinese 2-0: gli highlights

Le Pagelle di Juventus-Udinese

Le pagelle di Piantanida: Yildiz "mette" ansia, David fa gemere il torchio

Josep Martinez (Inter)

Chivu sceglie il turnover per il Venezia: Diouf si candida, riecco Josep Martinez

Locatelli fa le cose per bene, Palma no: Udinese ko, Juve ai quarti di Coppa Italia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:02
Esce Pio Esposito, la panchina dell'Inter mostra i muscoli
23:01
Coppa Italia, Italiano: "Col Parma serve una grande prestazione"
22:31
Hellas Verona, per Bradaric lesione a muscolo coscia sinistra
21:44
La Confederazione africana e Konami firmano una nuova partnership
21:36
Inter, il primo gol di Pio Esposito a San Siro vale il raddoppio sul Venezia