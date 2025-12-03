Chivu si gode vittoria e gruppo: "Mi è piaciuto l'atteggiamento. Frattesi? Posso contare su di lui"

Cristian Chivu può essere più che soddisfatto dopo la vittoria della sua Inter e non solo per la vittoria. Il tecnico nerazzurro ha infatti apprezzato anche l'atteggiamento dei suoi calciatori, non troppo soddisfatti per quel gol incassato: "Se la pensano così sono contento. Mi è piaciuto l'atteggiamento e il rispetto che abbiamo avuto dell’avversario. È un gruppo motivato che vuole dare continuità a quello che di buono è stato fatto in questi mesi. Sono felice per chi ha giocato la prima a San Siro, come i ragazzi della primavera, ma anche per Diouf. Ci sono tante cose buone oggi".