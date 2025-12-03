Chivu si gode vittoria e gruppo: "Mi è piaciuto l'atteggiamento. Frattesi? Posso contare su di lui"

Inter-Venezia: il film della partita
© Getty Images
© Getty Images
L'analisi del tecnico nerazzurro dopo la vittoria per 5-1 contro il Venezia in Coppa Italiadi Redazione
Cristian Chivu può essere più che soddisfatto dopo la vittoria della sua Inter e non solo per la vittoria. Il tecnico nerazzurro ha infatti apprezzato anche l'atteggiamento dei suoi calciatori, non troppo soddisfatti per quel gol incassato: "Se la pensano così sono contento. Mi è piaciuto l'atteggiamento e il rispetto che abbiamo avuto dell’avversario. È un gruppo motivato che vuole dare continuità a quello che di buono è stato fatto in questi mesi. Sono felice per chi ha giocato la prima a San Siro, come i ragazzi della primavera, ma anche per Diouf. Ci sono tante cose buone oggi".
Ai microfoni di Mediaset, l'allenatore dell'Inter ha esaltato l'armonia che i nerazzurri hanno saputo costruire: "Il merito è tutto loro, anche chi è arrivato in estate è stato accolto in maniera straordinaria. Chi rappresenta questi colori da molti anni ha creato un bel gruppo, i giovani si sono calati molto bene in questa società. Siamo consapevoli del percorso e di quello che vogliamo fare. Ci sono momenti e momenti, dobbiamo gestire bene le cose, anche quando vanno male".
Infine, un pensiero anche per Frattesi: "Davide ha avuto i minuti che meritava, forse ne meritava qualcuno in più, ma ha avuto anche dei piccoli problemi. Oggi toccava a lui mettere dentro un po' di benzina nelle gambe e l'ha fatto abbastanza bene. So che posso contare su di lui, è un giocatore determinante".
© Getty Images
© Getty Images