C'è un Klinsmann tra i pali del Cesena: è Jonathan, il figlio dell'ex Inter Jurgen

COPPA ITALIA

Il portiere 27enne è arrivato in Romagna da svincolato dopo l'avventura ai Los Angeles Galaxy in MLS

© Getty Images A distanza di oltre 23 anni un Klinsmann è in campo all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Non si tratta ovviamente del centravanti tedesco Jurgen, all'epoca in forza all'Inter, ma di suo figlio Jonathan, ruolo opposto, che nei sedicesimi di Coppa Italia ha difeso da titolare i pali del Cesena alla seconda presenza ufficiale dopo quella dello scorso aprile, con clean sheet. Un figlio d'arte arrivato in Emilia Romagna dalla MLS nel febbraio 2024 dopo l'avventura coi Los Angeles Galaxy, pronto a fare da vice di Pisseri e cogliere le opportunità quando sarà il momento. Una di queste è arrivata a Pisa.

Tedesco di 27 anni, ma col passaporto statunitense essendo cresciuto negli Stati Uniti dove il padre ha passato l'ultima parte della sua carriera, dal punto di vista calcistico Jonathan Klinsmann ha subito l'influenza di due scuole di portieri diverse, quella americana e quella tedesca. Dopo aver giocato nelle squadre di liceo californiane e aver frequentato la University of California, il giovane Klinsmann è tornato in Germania a 20 anni ingaggiato dall'Hertha Berlino dopo aver partecipato ai Mondiali U20 difendendo i pali degli Stati Uniti. L'esordio ufficiale da professionista è stato da incorniciare: rigore parato in Europa League contro l'Ostersunds.

Dopo tre anni, poche presenze e poche soddisfazioni in Europa tra Hertha e San Gallo, in Svizzera, pur con una convocazione in nazionale maggiore nel novembre 2018, Klinsmann ha provato una nuova avventura in California, questa volta firmando un contratto con i Los Angeles Galaxy. In quattro stagioni di MLS ha visto il campo in totale 23 volte tra campionato e coppa nazionale, senza mai garantirsi il posto da titolare.

Nel suo destino però c'era l'Italia, voluta fortemente per ripercorrere parzialmente le orme del padre. Per questo motivo per accettare la corte del Cesena a febbraio 2024 ha rifiutato la proposta del Kaiserslautern in Germania. Una operazione portata avanti con forza da Mike Melby, il socio di maggioranza del club romagnolo amico di papà Jurgen già a Newport Beach, dove risiede.