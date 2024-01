Bove colpito da una bottiglia di birra: "Niente scenate, intervengano le autorità"

DURANTE LAZIO-ROMA

Un bruttissimo episodio in un derby davvero troppo nervoso con episodi censurabili in campo e sugli spalti

Edoardo Bove è stato colpito da una bottiglia di birra sotto la tribuna Tevere nel secondo tempo di Lazio-Roma. Bove era uscito da quella parte del campo, a un quarto d'ora dal termine, per lasciare il posto a El Shaarawy, quando, mentre stava parlando con il guardalinee poco prima della bandierina del calcio d'angolo, è stato colpito al collo da una bottiglia di birra. Il centrocampista giallorosso si è accasciato per qualche secondo, massaggiandosi la parte colpita, prima di scagliarla lontano.

"L'ho vissuto in maniera normale - ha detto Bove nel dopo partita - mi hanno tirato una bottiglietta di birra in testa e mi hanno colpito. Non mi sembrava il caso di fare polemiche o scenate, le autorità di competenza interverranno perché non credo sia una cosa normale. Preferisco però parlare di cose di campo".