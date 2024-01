Atalanta-Sassuolo, Gasperini: "CDK? Merito suo. Ora la semifinale". Dionisi: "Dobbiamo fare di più"

IL POST GARA

Il tecnico dell'Atalanta: "Il belga è molto positivo e cresce sempre di più". L'allenatore neroverde: "Pensiamo al campionato"

© Getty Images "È stata una bella gara, noi abbiamo creato diverse situazioni da gol. Quanto merito mio nella crescita di De Ketelaere? C'è molto del suo". Gian Piero Gasperini non può che essere soddisfatto della sua Atalanta e del belga, protagonista della vittoria per 3-1 sul Sassuolo negli ottavi di Coppa Italia che porta la Dea agli ottavi. "È un ragazzo molto positivo, che si applica, che cresce e migliora e dà risposte molto valide. Siamo molto contenti di lui - ha detto in esclusiva a Sportmediaset - Stasera ci sono state anche le belle prestazioni di Miranchuk e di Holm. Questa partita ci dà più forza". E ora il Milan: "Vincere a Milano non è mai facile, di sicuro c'è che è una gara secca e vogliamo passare il turno".

"Siamo arrivati un po' incerottati a questa gara e dovevo fare delle scelte in vista del campionato - ha detto il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi a Sportmediaset - Nel primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione poi siamo calati e loro sono cresciuti e la differenza si è vista. Oggi hanno fatto la prima da titolare diversi giocatori. Cosa manca in campionato? Dobbiamo lavorare per migliorare la classifica. Ci sono ancora tante gare, dobbiamo fare di più ed essere più determinati".