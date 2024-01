Coppa Italia: CDK show, Sassuolo ko 3-1. Sarà Milan-Atalanta ai quarti

COPPA ITALIA

I bergamaschi battono i neroverdi con un super De Ketelaere (due gol e un assist) e un grande Miranchuk

Atalanta-Sassuolo: le foto della partita







































Sarà l'Atalanta l'avversaria del Milan nei quarti di finale di Coppa Italia: superato il Sassuolo (che sperimenta la difesa a tre) agli ottavi per 3-1 firmato proprio dall'ex rossonero De Ketelaere, che realizza una doppietta tra il 24' e il 63', prima di servire a Miranchuk l'assist del 3-0 al 71' (un gol, una traversa colpita e un passaggio decisivo per il russo). Rete della bandiera di Boloca al 95'.

LA PARTITA

Gasperini recupera Scalvini e lo lancia dal 1’, con un tridente formato da Pasalic, Miranchuk e De Ketelaere, mentre Dionisi sperimenta una sorta di 3-5-2 con Volpato a supportare Mulattieri. La prima conclusione la firma l'ex Roma dopo sette minuti con un destro angolato dal limite su cui Musso si allunga e respinge. La risposta della Dea arriva subito dopo con il bel colpo di testa di Scalvini da corner che viene salvato da un grande intervento di Cragno. Dopo un minuto un ispirato Holm serve un cross perfetto per De Ketelaere, che da ottima posizione manda però largo. Il belga si riscatta al 24’ con la rete del vantaggio: il cross dalla destra di Miranchuk viene raccolto in area dalla sponda aerea di Pasalic, che serve all'indietro l'ex Milan, bravo a proteggere palla su Ferrari e battere il portiere avversario col mancino. Castillejo cerca di scuotere i suoi con una conclusione dalla distanza che sfiora il palo, ma prima del duplice fischio è ancora CDK a rendersi pericoloso con una girata di testa da calcio d'angolo, terminata a lato. In avvio di secondo tempo Miranchuk va vicino al raddoppio con un mancino piazzato che risulta leggermente troppo angolato. Il russo è in condizione e lo si vede poco dopo, quando riceve un cross basso dalla destra da Holm e colpisce una traversa clamorosa con una gran deviazione di tacco. L'evento scuote il Sassuolo, che inizia ad attaccare con maggior convinzione, ma ecco il raddoppio bergamasco al 63': Pasalic riceve in profondità sulla sinistra, mette in mezzo dove l'ex Torino libera con un colpo di tacco De Ketelaere che fa doppietta. Il tris arriva al 71’ e ha proprio la firma di Miranchuk, che riceve dal belga ed è letale con un mancino rasoterra sul secondo palo. Nel finale l'Atalanta va vicina più volte al poker ma la sfida si chiude con la rete al 95’ di Boloca, che recupera palla nella trequarti dei padroni di casa e fissa il 3-1 finale con un destro preciso. Bergamaschi che si qualificano così ai quarti di finale della competizione, dove trovano il Milan.

LE PAGELLE

Holm 6.5: Gasp gli concede una possibilità per mettersi in mostra e lo svedese sfodera una prestazione di sostanza e personalità in entrambe le fasi. Unica macchia l'errore sul gol ospite al 95';

Miranchuk 8: semplicemente incontenibile. È decisivo nel gol dell’1-0, poi colpisce una traversa col tacco, serve l'assist del 2-0 e cala il tris meritatamente;

Mulattieri 5: perde costantemente i duelli contro i difensori avversari, senza riuscire mai ad incidere con le sue giocate offensive;

De Ketelaere 8: parte subito con un liscio in area, poi segna e la sua partita svolta radicalmente, con una doppietta e un assist che gli regalano i quarti contro il “suo” Milan;

IL TABELLINO

ATALANTA-SASSUOLO 3-1

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6; Scalvini 6.5 (dal 29’ st Koopmeiners 6), Djimsiti 6.5, Kolasinac 6.5 (dal 36’ st Palomino sv); Holm 6.5, De Roon 6, Ederson 6.5, Zappacosta 6; Pasalic 7 (dal 29’ st Muriel 5.5); Miranchuk 8 (dal 42’ st Zortea sv); De Ketelaere 8 (dal 29’ st Scamacca 5.5). A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Hien, Bakker, Ruggeri, Bonfanti, Mendicino. All. Gasperini

Sassuolo (3-5-2): Cragno 6.5; Tressoldi 5.5, Ferrari 5, Viti 5.5 (dal 1’ st Toljan 5.5); Missori 6, Castillejo 6 (dal 30’ st Laurienté 6), Lipani 6 (dal 39’ st Thorstvedt sv), Bajrami 5 (dal 30’ st Boloca 6.5), Ceide 6 (dal 30’ st Pedersen 5.5); Mulattieri 5, Volpato 6. A disposizione: Consigli, Pegolo, Erlic, Pinamonti, Berardi, Alvarez. All.Dionisi

Arbitro: Santoro

Marcatori: 24’, 63’ De Ketelaere (A), 71’ Miranchuk (A), 95' Boloca (S)

Ammoniti: Ceide (S)

LE STATISTICHE DI ATALANTA-SASSUOLO

Solo Joshua Zirkzee (12 – maggio 2001) è più giovane di Charles De Ketelaere (11 – marzo 2001) tra i giocatori di Serie A che hanno preso parte attiva ad almeno nove reti in questa stagione considerando tutte le competizioni.

Da quando ha esordito con l’Atalanta (20 agosto 2018), solo Duván Zapata (38), Papu Gómez (33) e Josip Ilicic (30) hanno fornito più assist di Mario Pasalic (26) tra i giocatori della Dea – considerando tutte le competizioni.

Da inizio ottobre, solo Milan (14) e Inter (13) hanno realizzato più reti dell’Atalanta (12) nella prima frazione di gioco tra le formazioni di Serie A – considerando tutte le competizioni.

Il Sassuolo ha subito 15 reti nel primo tempo in questa stagione (13 in campionato e due in Coppa Italia): meno solo della Salernitana nel periodo (17) tra le squadre di Serie A in tutte le competizioni.

Solo il Napoli (17) ha colpito più legni dell’Atalanta (12) tra le formazioni di Serie A in questa stagione – considerando tutte le competizioni.

Da inizio dicembre, Charles De Ketelaere è il giocatore di Serie A che ha preso parte al maggior numero di reti tra tutte le competizioni (sette – quattro gol e tre assist).

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime otto partite casalinghe contro il Sassuolo tra tutte le competizioni: soltanto contro il Pescara (11) i bergamaschi vantano una serie aperta più lunga di successi interni.

Per la prima volta nella sua storia, l’Atalanta è riuscita a superare la fase degli ottavi di finale di Coppa Italia per il quarto anno consecutivo – dopo aver vinto contro Cagliari, Venezia e Spezia.

A partire dalla stagione 2014/15, solo Sampdoria e Genoa (entrambi sette) hanno perso più volte una gara degli ottavi di finale di Coppa Italia rispetto al Sassuolo (sei).

Da quando milita in Serie A (2013/14), contro nessuna formazione il Sassuolo ha perso più gare come con l’Atalanta tra tutte le competizioni (15, come vs Juventus).

Quella di Daniel Boloca è la seconda rete stagionale per il centrocampista rumeno tra tutte le competizioni – dopo il gol messo a segno in campionato contro il Bologna, lo scorso 28 ottobre.

Era dallo scorso 17 settembre (2-4 vs Frosinone in campionato in quel caso) che il Sassuolo non perdeva una gara con almeno tre reti subite – considerando tutte le competizioni.