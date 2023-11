Coppa Italia, si parte col Genoa, poi il Parma a Lecce. In serata Udinese-Cagliari

SU ITALIA 1

Tre le gare odierne tutte in diretta su Italia 1 con pre e post-partita

Lo spettacolo della Coppa Italia prosegue su Mediaset. Dopo Cremonese, Salernitana e Bologna, che ieri hanno acquisito il pass per gli ottavi del trofeo calcistico più importante nel Bel paese, oggi è il turno di scoprire le altre tre squadre che andranno a sfidare Lazio, Fiorentina e Milan dopo i sedicesimi. Si parte con Genoa-Reggiana alle ore 15 (diretta su Italia 1), a seguire Lecce-Parma (ore 18) sul medesimo canale e poi in serata, alle 21, si chiude con Udinese e Cagliari sempre sul canale numero 6 del telecomando.

Vedi anche Calcio Coppa Italia e Supercoppa, l'esclusiva Mediaset continua: diritti fino al 2027

Si prevedono gol ed emozioni già nel primo pomeriggio a Marassi: Gilardino, che col suo Genoa è reduce dalla vittoria casalinga di misura con la Salernitana, ospita l'ex compagno Nesta, alla guida della Reggiana. Gara tutt'altro che scontata visto il grande periodo degli emiliani, reduci da due successi di fila in Serie B e a pochi punti dalla zona play-off. Chi vince sfida la Lazio. A proposito di cadetteria: davanti a tutti c'è il Parma, di scena alle 18 al Via del Mare di Lecce. I ducali, primi con ben cinque punti di vantaggio fanno visita all'ex tecnico D'Aversa. Si prospetta un match equilibrato: il vincitore darà filo da torcere alla Fiorentina agli ottavi. E poi ecco arrivare la sfida più attesa della giornata, quella dal sapore di Serie A. L'Udinese di Cioffi, fresco di arrivo in panchina, andrà a caccia del primo successo stagionale contro il Cagliari: i sardi allenati da Ranieri si sono appena rilanciati con la miracolosa vittoria col Frosinone per 4-3 della scorsa domenica. Chi avrà la meglio trova il Milan e quindi San Siro agli ottavi.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DI MERCOLEDI' 1° NOVEMBRE:

Genoa-Reggiana, in diretta alle ore 15.00, su Italia 1

telecronaca: Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli

Lecce-Parma, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1

telecronaca: Roberto Ciarapica e Simone Tiribocchi

Udinese-Cagliari, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Giuseppe Incocciati e Graziano Cesari