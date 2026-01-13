Coppa Italia, Roma-Torino: le formazioni ufficiali

© IPA
Ufficializzate le formazioni di Roma-Torino, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il match in diretta su Italia 1 dalle ore 21.
Roma (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, Ziolkowski, Celik, Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley, Soulé, El Shaarawy, Bailey. A disposizione: Zelezny, Vasquez, Hermoso, N’Dicka, Lulli, Bah, Rensch, Angelino, Tsimikas, Koné, Dybala, Arena. All. Gasperini
Torino (3-5-2): Paleari, Tameze, Coco, Ismaijli, Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhal, Vlasic, Simeone, Adams. A disposizione: Israel, Maripan, Popa, Nkounkou, Casadei, Anjorin, Nije, Dembele, Ngonge, Zapata. All. Baroni