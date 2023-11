Coppa Italia, definito il programma degli ottavi di finale

© ufficio-stampa

E' stata definita la programmazione degli ottavi di finale di Coppa Italia che si disputeranno tra il 5 dicembre ed il 4 gennaio. Si comincia con Lazio-Genoa, ultimo match in programma Juventus-Salernitana. In mezzo Fiorentina-Parma, Napoli-Frosinone, Inter-Bologna, Milan-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Roma-Cremonese. Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro in diretta sulle reti Mediaset e in streaming su Sportmediaset.it.