Coppa Italia: Hernani salva D'Aversa, il Parma elimina il Frosinone al 92'  

COPPA ITALIA

Il Parma trova la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia allo scadere. La squadra di D'Aversa, infatti, batte per 2-1 al Tardini il Frosinone con un rigore di Hernani al 92'. I padroni di casa erano andati avanti con un sinistro di Siligardi (20') ma Trotta aveva pareggiato per i ciociari al 71'. Dopo l'1-1 la partita si infiamma, con occasioni da una parte e dall'altra: gli episodi premiano il Parma, che negli ottavi sfiderà la Roma.

PARMA-FROSINONE 2-1

Come poter biasimare i pochi spettatori presenti al Tardini dopo i primi 45 minuti? Smartphone, sbadigli e silenzio quasi surreale. Partita lenta, con molte seconde linee schierate in campo, sia nel Parma che nel Frosinone. E un gol, una fiammata, nata dai piedi di un giocatore che può esprimersi solo in Coppa Italia, perché non schierabile in campionato: Luca Siligardi fa esplodere il suo sinistro al 20' e la palla si insacca vicino al palo lungo. In pratica è l'unica emozione del primo tempo, se si eccettuano i tentativi di Adorante e Pezzella per la squadra di D'Aversa. La ripresa, invece, nasce sotto auspici migliori: Adorante sfiora l'incrocio, Iacobucci tiene a galla Nesta sfoderando una bella parata su Sprocati. Si fa vedere anche il Frosinone con Tribuzzi pericoloso (salva Gagliolo in extremis) e soprattutto con Trotta, autore al 71' del momentaneo 1-1 con una girata volante. D'Aversa ne ha abbastanza e manda in campo Kucka e Kulusevski. Ne guadagna lo spettacolo: Paganini e Citro sfiorano il bis che saprebbe di beffa, il Parma prende un palo con Sprocati e Iacobucci è bravo in allungo su Siligardi. Poi, l'ingenuità decisiva: Siligardi stende Kucka in area e provoca il rigore, dagli 11 metri Hernani è glaciale e segna il gol-qualificazione.