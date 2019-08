Coppa Italia, dieci squadre di Serie A in campo

LA GUIDA

Abbiamo scoperto il Genoa di Lasse Schone e il Parma dell'intramontabile Gervinho, ora in un giorno debutteranno altre dieci squadre di Serie A in Coppa Italia. Si fa sul serio, è questo il concetto. E infatti vanno in campo le formazioni titolari, quelle che tra una settimana molto probabilmente rivedremo anche in campionato, mercato permettendo. Cagliari, Maran: "Nainggolan può fare tutti i ruoli"

Certo, al Brescia, che scenderà in campo per primo, aspettano più l'annuncio di Mario Balotelli che la sfida insidiosa di Perugia e così vale per la maggior parte dei tifosi di tutte le squadre. che sognano ancora il grande colpo, considerando anche che questa è stata l'estate delle provinciali. L'attesa più grande è sicuramente per il Cagliari di Nainggolan. impegnato in casa contro il Chievo alle 20.30, ma anche per il Bologna che il suo allenatore Mihajlovic segue da lontano, in attesa di sconfiggere la malattia. Senza dimenticare la Fiorentina di Chiesa e del neo acquisto Boateng, che sfida il Monza di Berlusconi e Galliani.

La Serie A è un'altra cosa, non c'è dubbio, ma oggi è il giorno in cui la domenica comincia a tornare sacra per gli appassionati di calcio. Senza dimenticare i "malati" di fantacalcio, che cominceranno a scrutare titolari, rigoristi, talenti da comprare a un credito e, ovviamente, gli uomini gol. Questo il programma completo delle partite del terzo turno che vedranno impegnati i club di Serie A.

Perugia-Brescia (ore 18)

Fiorentina-Monza (ore 18.15)

Cagliari-Chievo (ore 20.30)

Udinese-Südtirol (ore 20.30)

Verona-Cremonese (ore 20.30)

Lecce-Salernitana (ore 20.45)

Pisa-Bologna (ore 20.45)

Sassuolo-Spezia (ore 20.45)

Spal-FeralpiSalò (ore 20.45)

Crotone-Sampdoria (ore 21)