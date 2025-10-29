Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Coppa di Germania, tragedia sugli spalti: morto un tifoso del Lipsia

29 Ott 2025 - 10:21
© bild

© bild

Tragedia a pochi minuti dal calcio d'inizio del match di Coppa di Germania tra Lipsia e l'Energie Cottbus, squadra di terza divisione: un tifoso è stato colto da un malore mentre entrava allo stadio ed è deceduto poco dopo all'ospedale. La notizia si è sparsa nei primi munti di partita ed ha raggiunto i calciatori all'intervallo: "Purtroppo, uno dei nostri tifosi ha avuto un malore mentre entrava nello stadio. Abbiamo appena ricevuto la triste notizia che il tifoso dell'RB Leipzig in questione è deceduto in ospedale. Per questo motivo, e per rispetto nei confronti della sua famiglia, ridurremo al minimo la nostra copertura in diretta da Cottbus. Chiediamo la vostra comprensione, ma in momenti come questo il calcio passa in secondo piano. Il club desidera porgere le più sentite condoglianze alla famiglia". I giocatori del Lipsia (che ha vinto 4-1) alla fine della partita sono andati sotto la curva per esprimere vicinanza ai tifosi: "Abbiamo vinto, ma i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia del defunto", ha detto il capitano del Lipsia David Raum. 

Visualizza il post su Twitter

Ultimi video

01:31
Domani Inter-Fiorentina

L'Inter ospita la Fiorentina per avvicinarsi alla vetta

02:06
DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

02:54
DICH RICCI POST ATALANTA DICH

Ricci: "Buon punto, il gol lo aspettavano in tanti"

00:30
MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

01:46
Corriere dello Sport 100

Corriere dello Sport 100

01:29
Galliani tifa per Gattuso

Galliani tifa per Gattuso

02:37
Arbitri e Var nel mirino

Arbitri e Var nel mirino

01:17
Le parole di Cardinale

Le parole di Cardinale

01:29
Stasera Lecce-Napoli

Stasera Lecce-Napoli

01:34
Stasera Atalanta-Milan

Stasera Atalanta-Milan

01:57
Allegri verso Bergamo

Allegri verso Bergamo

01:36
La Juve saluta Tudor

La Juve saluta Tudor

00:44
Totti lancia Spalletti

Totti: "Spalletti farà bene alla Juve"

02:04
Juventus, altro esonero

Juventus, altro esonero

01:17
Domani Roma-Parma

La Roma contro il Parma per estare in testa

01:31
Domani Inter-Fiorentina

L'Inter ospita la Fiorentina per avvicinarsi alla vetta

I più visti di Calcio

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Luciano Spalletti

Non solo Tudor, anche molti ex Serie A e grandi nomi dall'estero senza panchina

SRV RULLO JUVE, IL SUCCESSORE 27/10 SRV OKK

Juventus, l'ora della scelta: con Spalletti giocherebbe così

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:52
Juve, problema al polpaccio per Thuram: out contro l'Udinese
12:33
Inter, e se si fa male Sommer? Calligaris pronto al debutto tra i grandi, ecco chi è
12:17
Marotta: "Inter vicina ai familiari della vittima e a Martinez"
11:33
Frasi minacciose sui social, Daspo a due tifosi della Samb
10:21
Coppa di Germania, tragedia sugli spalti: morto un tifoso del Lipsia