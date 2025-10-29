Coppa di Germania, tragedia sugli spalti: morto un tifoso del Lipsia

Tragedia a pochi minuti dal calcio d'inizio del match di Coppa di Germania tra Lipsia e l'Energie Cottbus, squadra di terza divisione: un tifoso è stato colto da un malore mentre entrava allo stadio ed è deceduto poco dopo all'ospedale. La notizia si è sparsa nei primi munti di partita ed ha raggiunto i calciatori all'intervallo: "Purtroppo, uno dei nostri tifosi ha avuto un malore mentre entrava nello stadio. Abbiamo appena ricevuto la triste notizia che il tifoso dell'RB Leipzig in questione è deceduto in ospedale. Per questo motivo, e per rispetto nei confronti della sua famiglia, ridurremo al minimo la nostra copertura in diretta da Cottbus. Chiediamo la vostra comprensione, ma in momenti come questo il calcio passa in secondo piano. Il club desidera porgere le più sentite condoglianze alla famiglia". I giocatori del Lipsia (che ha vinto 4-1) alla fine della partita sono andati sotto la curva per esprimere vicinanza ai tifosi: "Abbiamo vinto, ma i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia del defunto", ha detto il capitano del Lipsia David Raum.