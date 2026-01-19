Copenaghen, Neestrup: "Napoli con tante assenze? Fa parte del gioco"

© Getty Images
L'allenatore del Copenaghen Jacob Neestrup è intervenuto oggi in conferenza alla vigilia del match di Champions League di domani contro il Napoli: "Come può influire la nostra sosta sulla gara? Sicuramente è stato positivo che sia stata breve, è un vantaggio perché una pausa lunga può portare a uno shock, come abbiamo visto lo scorso anno. I problemi Napoli per le tante assenze? A quelli deve pensarci il suo allenatore, le assenze fanno parte del gioco. Capisco la domanda, ogni allenatore vorrebbe sempre avere i migliori a disposizione. Comprendo la frustrazione quando mancano calciatori importanti come succede al Napoli, ma anche il Copenhagen è nella stessa situazione, con diversi giocatori fuori da mesi. Fa parte del calcio. Il Napoli ha offerto comunque buone prestazioni ed è una squadra che gioca con grande intensità. Per noi, invece, le due settimane di pausa sono state utili dopo un periodo complicato. Arriviamo da due amichevoli e siamo soddisfatti, ma non sono paragonabili a una gara di Champions League".
Poi la chiusura su Hojlund e Conte: "È un attaccante che usa molto bene il fisico, attacca la profondità e porta spesso il pallone dentro l’area. Sappiamo che è un grande lavoratore e che mette in difficoltà le difese avversarie: lo si vede chiaramente quando lo analizziamo. Credo che il Napoli sia un contesto ideale per lui: il club e il suo allenatore stanno facendo un grande lavoro e siamo contenti di questo. Conte è uno dei migliori: lo ha dimostrato in Italia e in Europa ed è un allenatore di primissimo livello. Saremo felici di accoglierlo".