Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Copenaghen, Neestrup: "Napoli con tante assenze? Fa parte del gioco"

19 Gen 2026 - 17:50
© Getty Images

© Getty Images

L'allenatore del Copenaghen Jacob Neestrup è intervenuto oggi in conferenza alla vigilia del match di Champions League di domani contro il Napoli: "Come può influire la nostra sosta sulla gara? Sicuramente è stato positivo che sia stata breve, è un vantaggio perché una pausa lunga può portare a uno shock, come abbiamo visto lo scorso anno. I problemi Napoli per le tante assenze? A quelli deve pensarci il suo allenatore, le assenze fanno parte del gioco. Capisco la domanda, ogni allenatore vorrebbe sempre avere i migliori a disposizione. Comprendo la frustrazione quando mancano calciatori importanti come succede al Napoli, ma anche il Copenhagen è nella stessa situazione, con diversi giocatori fuori da mesi. Fa parte del calcio. Il Napoli ha offerto comunque buone prestazioni ed è una squadra che gioca con grande intensità. Per noi, invece, le due settimane di pausa sono state utili dopo un periodo complicato. Arriviamo da due amichevoli e siamo soddisfatti, ma non sono paragonabili a una gara di Champions League".

Poi la chiusura su Hojlund e Conte: "È un attaccante che usa molto bene il fisico, attacca la profondità e porta spesso il pallone dentro l’area. Sappiamo che è un grande lavoratore e che mette in difficoltà le difese avversarie: lo si vede chiaramente quando lo analizziamo. Credo che il Napoli sia un contesto ideale per lui: il club e il suo allenatore stanno facendo un grande lavoro e siamo contenti di questo. Conte è uno dei migliori: lo ha dimostrato in Italia e in Europa ed è un allenatore di primissimo livello. Saremo felici di accoglierlo".

Leggi anche

Conte, che guaio: Rrahmani e Politano out anche per la Juve. Ma in Champions torna Lukaku

champions
napoli
copenaghen

Ultimi video

01:32
Napoli, altri guai

Napoli, altri guai

01:46
SRV RULLO INTER AKANJI, L'UOMO DELLA SVOLTA - PRE ARSENAL 19/1 (MUSICATO) SRV

Si scrive Akanji, si legge "insostituibile": Inter, ecco i segreti dell'uomo della svolta

02:12
SRV RULLO INTER VIGILIA ARSENAL CON CHIVU 19/01 SRV

Inter, notte speciale con l’Arsenal: le scelte e le parole di Chivu

01:27
SRV RULLO FOCUS MALEN OK EDL EDL

Roma, è già "Malen-Mania"! Lui e Robinio Vaz fanno di nuovo sognare la città

01:47
13 SRV SUPER FULLKRUG SRVok

Il Milan si gode super Füllkrug: e i tifosi ripensano a Bierhoff…

00:29
MCH CONFERENZA SENEGAL MCH

Coppa d'Africa, rissa tra giornalisti in sala stampa

01:50
SRV RULLO JUVENTUS, LA SETTIMANA DELLA VERITA' 19/01 (MUSICATO) SRV EDL OK

Juventus, la verità in una settimana

01:44
DICH CHIVU 1 SU PERFEZIONE E RISATA PRE ARSENAL 19/01 SRV

"Difesa speciale per l'Arsenal?". E Chivu scoppia a ridere

02:03
DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

01:36
DICH CHIVU 3 SU LAUTARO ALLA TOTTI PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Lautaro alla Totti? Si diverte"

01:29
DICH AKANJI 1 SU ARSENAL E BAYERN PRE ARSENAL 19/01 SRV

Akanji: "L'Arsenal non è la squadra migliore d'Europa"

01:51
DICH AKANJI 2 SU CHIVU / FUTURO / RUOLO PRE ARSENAL 19/01 SRV

Akanji: "Resto all'Inter? Ho detto no a…"

01:22
Nicola sfida il Verona

Nicola sfida il Verona

01:35
Spalletti dopo Cagliari

Spalletti dopo Cagliari

01:19
Napoli, Lobotka decisivo

Napoli, Lobotka decisivo

01:32
Napoli, altri guai

Napoli, altri guai

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI RISULTATISTI DICH

Spalletti: "Ho visto due volte Como-Milan e su giochisti/risultatisti vi dico che..."

DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

SRV COCCODRILLO COMMISSO

Addio al presidente della Fiorentina Commisso

MCH GOL ROVESCIATA FEYENOORD MCH

Buon sangue non mente: strepitoso gol in rovesciata del figlio di van Persie

DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:08
La eSerie A Goleador arriva al Nerd Show di Bologna
18:06
Marocco, Brahim Diaz: "Ho il cuore spezzato: chiedo scusa, proverò a farmi perdonare"
17:50
Copenaghen, Neestrup: "Napoli con tante assenze? Fa parte del gioco"
17:19
Champions, clima teso nel Real. Arbeloa denuncia: "Campagna contro di noi"
17:07
Kings World Cup Nations, il Brasile è campione del mondo