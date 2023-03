Sivasspor-Fiorentina, arrestato l'aggressore di Bianco

Incredibile episodio a Sivas, in Turchia, accaduto ieri nel finale di Sivasspor-Fiorentina, quando poco dopo il 4-1 firmato Castrovilli e durante l'esultanza dei giocatori viola, un tifoso turco è entrato in campo e ha colpito al volto il giovane centrocampista gigliato Alessandro Bianco, che pochi minuti prima aveva preso il posto di Amrabat. Un colpo violento che gli ha procurato la frattura del setto nasale ma che non rimarrà senza conseguenze perché secondo quanto riportano i media turchi questa mattina l'aggressore sarebbe stato subito arrestato e nella giornata di oggi verrà processato in Turchia per direttissima.