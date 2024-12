Palladino: "Sfida decisiva, vogliamo regalare ai tifosi un posto nelle prime 8"

"Vogliamo far punti, domani è una gara decisiva e vogliamo chiudere il girone tra le prime otto, ci consentirebbe di fare poi un turno in meno. Domani affrontiamo una squadra organizzata e che può metterci in difficoltà, vogliamo regalare una gioia ai tifosi ed entrare tra le prime otto. Non dobbiamo commettere disattenzioni, abbiamo voglia di far punti e domani scenderemo in campo con un grande atteggiamento. Beltran il sostituo di Bove? Sì, ma non dipende solo dalla posizione, ma dalle caratteristiche generali. È importante la predisposizione difensiva, come fa Lucas. Lo devono fare tutti, i ragazzi sanno che devono attaccare e difendere insieme. Proveremo tutte le posizioni del caso", ha proseguito.