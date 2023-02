Lazio, Sarri attacca: "Bravi a fare uno sport che non era calcio. Campo vergognoso"

LAZIO

Il tecnico biancoceleste dopo la qualificazione agli ottavi di Conference League: "Nota di merito ai miei per l'applicazione e la dedizione"

© ansa "La partita era ingiocabile quindi siamo stati bravi a trovarci dentro uno sport simile al calcio che non era calcio. Il campo era vergognoso, quando si parla di Uefa sento sempre parlare di rispetto ma loro non hanno rispetto dei giocatori e del gioco del calcio". La Lazio conquista gli ottavi di finale di Conference League dopo lo 0-0 in casa del Cluj e in virtù dell'1-0 dell'andata firmato Immobile ma Maurizio Sarri va all'attacco. "La nota di merito ai miei per l'applicazione e la dedizione, siamo stati molto bravi perché si poteva andare in grandissima difficoltà - ha proseguito Sarri - Dispiace non averla vinta perché le occasioni le abbiamo avute".



"Se possiamo competere su due fronti? È da vedere, dobbiamo essere fortunati a livello di assenze. Questa sera avevamo troppi assenti ma chi ha giocato ha dato quella che doveva dare" - ha proseguito il tecnico biancoceleste nel dopo gara - Quali squadre da evitare? Non so neanche chi c'è in questo momento, non ho le idee chiare su quello che complessivamente potremo andare a trovare", ha concluso.