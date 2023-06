Conference League 2023/24, l'Uefa inserisce (in ritardo) la Juve in lista

la svista

Tra le squadre elencate sul sito ufficiale della Conference League inizialmente mancava la Juve, inserita in un secondo momento

L'Uefa ha corretto in fretta - forse anche per l'eco che la notizia ha avuto - la lista delle squadre qualificate alla Conference League 2023/24, inserendo la Juventus che in un primo momento mancava. In serata aveva fatto discutere la mancanza del club bianconero nel sito ufficiale della competizione, non si era capito se dovuta a una svista o al fatto che la qualificazione della Juve alle coppe europee è di fatto sub iudice per le vicende legate al Fair Play Finanziario. Nulla di tutto questo, l'Uefa ha corretto prontamente l'errore inserendo i bianconeri assieme a Aston Villa, Eintracht Francoforte, Lilla e Osasuna nella lista delle qualificate ai playoff.

In ogni caso se l'indagine della Uefa dovesse arrivare alla conclusione che la Juve (per via delle vicende legate a plusvalenze e manovra stipendi) ha sforato i paletti del settlement agreement pattuito a settembre 2022, l'esclusione dalle coppe europee diverrebbe quasi automatica. A quel punto sarebbe ripescata la Fiorentina: il sorteggio del playoff è previsto il 7 agosto, per quella data la Uefa dovrà prendere una decisione.

IL SITO UEFA PRIMA DELLA CORREZIONE

© uefa.com

IL SITO UEFA DOPO LA CORREZIONE