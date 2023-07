Conference League, Gzira-Glentoran 14-13 dopo un pari al 103' e 26 rigori

CONFERENCE LEAGUE

Vittoria dei maltesi al termine di una gara folle con tanto di beffa comica durante i penalty

© twitter La Conference League inizia col botto. Il ritorno del primo turno dei preliminari tra i maltesi del Gzira e gli irlandesi del Glentoran è finito infatti 14-13 al termine di una gara folle in cui è successo di tutto. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, in cui il pareggio è arrivato al 13' di recupero, la gara si è decisa infatti dopo una serie interminabile di 26 rigori in cui si è registrato anche un errore tragicomico del portiere del Gzira, David Cassar.

Ma andiamo con ordine e proviamo a spiegare cosa è successo. Dopo l'andata terminata 1-1, al ritorno lo Gzira è in vantaggio per 1-0 fino all’ultimo secondo, ma al 13' di recupero subisce la rete del pareggio. Gol-beffa che porta il match ai supplementari e poi ai calci di rigore.

I primi cinque penalty vengono trasformati da entrambe le squadre, così si va a oltranza. Ma la solfa non cambia. Sul dischetto si presentano tutti gli altri giocatori in campo, portieri compresi, e nessuno sbaglia. Così si ricomincia da capo. E la nuova serie riparte con qualcosa di incredibile. Lo Gzira tira per primo e segna, poi Cassar para il rigore di Donnelly, ma esultando non si accorge che la palla poi prende uno strano effetto e varca lentamente la linea di porta. Errore tragicomico che strozza l'urlo di gioia del portiere e prolunga ancora il match. Fino al 26.mo tentativo dal dischetto ancora nessun errore, poi Cassar si fa perdonare la clamorosa ingenuità di poco prima e neutralizza il rigore di Leon Boyd. Intervento che questa volta vale il passaggio del turno in una delle gare più incredibili mai viste.

IL RIGORE TRAGICOMICO IN GZIRA-GLENTORAN