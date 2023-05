Fiorentina, Italiano: "Una sconfitta che mi fa arrabbiare"

QUI FIORENTINA

Il tecnico viola mastica amaro dopo il ko in rimonta col Basilea: "In Svizzera sarà dura scardinare la loro difesa"

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Mi fa arrabbiare questa sconfitta". Vincenzo Italiano è scuro in volto dopo il ko della Fiorentina al Franchi contro il Basilea in semifinale di Conference League: "Andare a scardinare il loro blocco basso non sarà facile ma andremo in Svizzera per ribaltare il risultato. Abbiamo le possibilità per farlo, stasera abbiamo fatto una buonissima gara ma loro non mollano mai e lo sapevamo. Hanno vinto il primo tempo ma cercheremo di andare lì e ribaltare tutto".

"Siamo stati attenti dietro. Qualcosina all’avversario devi concedere. Loro sono stati bravi a segnare sulle nostre due mancanze - ha proseguito Italiano - a Basilea servirà una Fiorentina in grado di scardinare questa loro difesa che si chiude molto bene".

Il risultato è negativo ma il tecnico alla finale ci crede ancora: "Per me abbiamo fatto una buonissima gara. Noi andremo lì a proporre ciò che sappiamo fare. Non dobbiamo concedere ripartenze veloci ma per me possiamo andar lì a metterli in difficoltà”.

"C'è delusione, è normale. Abbiamo perso, volevamo un altro risultato, ma da domani passa tutto. Ora prepariamo l'Udinese, poi faremo tutto ciò che possiamo per ribaltare il risultato. Se facciamo del nostro meglio possiamo vincere. Sapevamo che il Basilea non molla, se non l'ammazzi resta sempre in vita. Bravi loro, ma ce la giocheremo".

