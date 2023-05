Fiorentina, Italiano: "Un cammino fantastico, i ragazzi sono stati straordinari"

QUI FIORENTINA

Il tecnico viola: "Premiati il sacrificio e la volontà di arrivare in alto"

© Getty Images "Una gioia incredibile riuscire a venire qui e fare una gara del genere, segnare tre gol e avere tantissima voglia di andare in finale". Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è il ritratto della felicità dopo la conquista della finale di Conference League grazie al 3-1 in casa del Basilea nella semifinale di ritorno. "Quest'anno in tutte le partire abbiamo dato l'anima. I ragazzi sono stati straordinari, siamo stati premiati. Dopo la finale di Coppa Italia, arriva questa: il nostro è un cammino fantastico".

"Dedica? Sono felice di questo percorso, il progetto parte dall'anno scorso ed è il premio a sacrificio e volontà di arrivare in alto - ha proseguito Italiano - Avrei scelto Praga rispetto a Roma, abbiamo raggiunto tutte e due le finali. Dedico la finale ai ragazzi. La felicità è enorme per come è andata la partita, con il gol nel finale che è stato una liberazione. Adesso prepariamoci per le finali con avversarie che sulla carta sono più forti di noi. Sulla carta".