Fiorentina, Italiano: "Prestazione non buona ma risultato positivo, davanti dobbiamo fare meglio"

FIORENTINA

Il tecnico viola dopo lo 0-0 in casa del Viktoria Plzen nell'andata dei quarti di Conference League: "Visto che è una gara che si gioca su centottanta

minuti forse di più, ho scelto di non forzare"

Conference League: le foto di Viktoria Plzen-Fiorentina































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Volevamo fare una partita diversa. La prestazione non è buona ma il risultato è positivo. L'importante qui era uscire dallo stadio con un risultato positivo per poi giocarci tutto al ritorno e ci siamo riusciti, davanti non avevamo una squadra di sprovveduti". Vincenzo Italiano analizza così il pareggio senza gol della Fiorentina sul campo del Viktoria Plzen nell'andata dei quarti di Conference League. "Sono stati bravi a difendersi con ordine e a concederci poco. Dovevamo fare meglio negli ultimi venti metri. Belotti può fare molto di più".

"Dobbiamo fare meglio nelle situazioni che abbiamo avuto anche oggi - ha proseguito Italiano - Devo dire la verità, è stata una scelta non andare ad attaccare con più uomini. Visto che è una gara che si gioca su centottanta minuti forse di più, ho scelto di non forzare. L'obiettivo era riuscire a ottenere un risultato che permetta di dare un senso al ritorno. Da questo punto di vista ci siamo riusciti. Potevamo fare qualcosa di più negli ultimi metri ma avevamo davanti una squadra che non concede spazi. Belotti? Può fare molto di più. Oggi si poteva fare poco, avevano un blocco basso e non c'era mai spazio. Uno screzio con Koubek nel finale? C'erano i presupposti per un'espulsione per una gomitata su Sottil. L'ho chiesto alla squadra arbitrale, mi hanno detto che hanno fatto un check ma loro hanno deciso così".