Fiorentina, Italiano: "Gara importantissima, dobbiamo giocare meglio che all'andata"

VERSO TWENTE-FIORENTINA

Il tecnico presenta la sfida con il Twente: "Se pensiamo di arrivare qui a chiudersi in difesa è il discorso più sbagliato"

© Getty Images Vincenzo Italiano presenta la sfida contro il Twente, ritorno dei playoff di Conference League. La Fiorentina parte dal 2-1 dell'andata. "Per noi è una partita importantissima per chiudere il cerchio per quanto fatto lo scorso anno. Abbiamo un piccolo vantaggio e dobbiamo giocare a calcio meglio di come lo abbiamo fatto all’andata - ha spiegato il tecnico della Viola -. Nella prima partita siamo stati bravi ma nel secondo tempo abbiamo po’ mollato. Dobbiamo stare più attenti e portare più qualità. Se pensiamo di arrivare qui a chiudersi in difesa è il discorso più sbagliato. Non c’è neanche bisogno di descrivere la partita, può darci tanto per il futuro. Può diventare una partita dove per il proseguo la Fiorentina potrà proporre qualcosa di diverso. Quindi tutti attenti e concentrati”.

"Nel secondo tempo dell’andata ci metto anche la qualità degli avversari ma non ci siamo fatti trovare pronti. Abbiamo smesso di giocare con la qualità del primo tempo - ha ammonito Italiano -. Se dobbiamo cercare di fare una grande partita domani non dovremo trovarci in questa situazione. Dovremo essere bravi quando verremo messi sotto pressione. Devi essere bravo nel traffico, nella pressione, nei raddoppi. Possiamo fare bene“.

Gli olandesi puntano molto sul fattore tifo per ribaltare il risultato del Franchi: "In tutti i minuti iniziali delle partite sono momenti particolari e importantissimi. Come stanno dicendo loro, troveremo un ambiente caldo e una tifoseria che spingerà forte e darà una mano alla squadra di casa. Cercheremo in questi minuti topici di essere molto attenti. Queste partite sono come finali e qualsiasi calciatore deve avere la concentrazione e la percezione del pericolo altissima. Dopo questa partita ci può essere paradiso o inferno: dipende da noi. Dovremo far valere le nostre qualità. Dipende tanto dall’atteggiamento che mostri in campo, questo farà la differenza“.

Vedi anche Calcio Serie A, Empoli-Fiorentina 0-0: i viola non sfondano al Castellani Il tecnico gigliato ammette la grande importanza del match. "Ci giochiamo tanto. È normale che ci sia pressione, ma c’è anche voglia di ottenere il massimo. Questa è una partita che può proiettarti in una competizione importante, ed è fondamentale per il futuro di tutti. Io così, come la squadra, ci tengo ad andare avanti. Faremo di tutto per ottenere il massimo. In futuro questa partita può essere un orgoglio per tutti”.