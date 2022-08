Serie A, Empoli-Fiorentina 0-0: i viola non sfondano al Castellani

EMPOLI-FIORENTINA 0-0

Contro i padroni di casa ridotti in dieci uomini per più di mezz’ora (espulso Luperto) la formazione di Italiano non trova la seconda vittoria su due partite di campionato

Il derby toscano del Castellani finisce con un nulla di fatto: termina 0-0 tra Empoli e Fiorentina. Primo tempo poco esaltante, tranne per le occasioni per Bonaventura e Destro. Al 67' Luperto viene espulso per fallo da chiara occasione da gol su Jovic (decisivo l'intervento del Var). I viola potrebbero approfittarne ma sbattono sul muro della difesa di casa. La squadra di Zanetti tiene in maniera solida e conquista il primo punto in classifica.

LA PARTITA

L’Empoli blocca la Fiorentina e muove la classifica. Al termine del match valido per la seconda giornata di campionato, gli uomini di Vincenzo Italiano non volano in vetta alla classifica a punteggio pieno (si portano a 4 punti) mentre quelli di Paolo Zanetti si aggiudicano il primo mattoncino della graduatoria dopo il ko di misura a La Spezia. La prima mezz’ora vola via senza troppi grandi sussulti. Il primo vero brivido della partita arriva al 35’: ci prova dal limite Bonaventura, con la sfera che sfiora il palo alla destra di Vicario. Ikoné sbatte addosso a Vicario in uscita sull’imbucata di Terzic mentre, poco prima dell’intervallo, Parisi pennella un bel pallone per Destro che di testa colpisce malissimo a tu per tu con Gollini: pallone a lato. L’infortunio dell’arbitro

Marchetti in avvio di ripresa costringe il quarto uomo Sacchi a prendere il suo posto nella direzione di gara. Episodio chiave del match a metà esatta del secondo tempo: Luperto si perde Jovic ed è poi costretto a stenderlo. Per lui arriva prima il cartellino giallo, che si trasforma successivamente in rosso dopo il richiamo del Var: il fallo viene infatti considerato da chiara occasione da gol. I viola, in superiorità numerica, non ne approfittano e non sfondano il muro empolese nonostante il corposo recupero (inevitabile gli 11 minuti di extra-time) e l’infortunio occorso al subentrato Cambiaghi, che fa terminare l’Empoli addirittura in nove uomini.

LE PAGELLE

Ismajli 6,5 – Ha il grandissimo merito di tenere compatto il reparto arretrato dell’Empoli che negli ultimi minuti è costretto a terminare il proprio match addirittura in nove contro undici.

Lammers 5,5 – Troppi errori d’impostazione nella prima fase del primo tempo commessi dall’olandese ex Atalanta: la sostituzione con Cambiaghi nella ripresa è quasi inevitabile.

Destro 5 – L’ex di turno spreca una buonissima chance allo scadere della prima frazione di gioco, non inquadrando abbastanza incredibilmente la porta.

Luperto 4,5 – Non appena indossata la fascia di capitano, mette in seria difficoltà i suoi compagni di squadra con il fallo da rosso diretto su Jovic.

Bonaventura 6,5 – È autore della prima conclusione del match verso lo specchio della porta avversaria, nonché tra i più in palla di tutto il match.

Jovic 5,5 – Ha il merito di causare l’espulsione di Luperto a metà ripresa: tuttavia, per il resto, non si rende quasi mai veramente pericoloso in zona offensiva.

IL TABELLINO EMPOLI-FIORENTINA 0-0

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6; Stojanovic 6,5, Luperto 4,5, Ismajli 6,5, Parisi 5,5; Bandinelli 6 (19’ st Haas 6), Marin 5,5, Henderson 6 (41’ st Grassi sv); Bajrami 5,5 (22’ st Satriano 6); Destro 5 (22’ st De Winter 6), Lammers 5,5 (19’ st Cambiaghi 6). A disp.: Perison, Fantoni, Cacace, Crociata, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Baldanzi, Guarino. All.: Iotti 6,5

Fiorentina (4-3-3): Gollini 6; Dodò 6,5, Milenkovic 6, Martinez Quarta 6, Terzic 6 (40’ st Biraghi sv); Bonaventura 6,5, Mandragora 6, Maleh 6,5 (1’ st Duncan 5,5); Ikoné 6 (31’ st Gonzalez 6), Jovic 5,5 (42’ st Cabral sv), Saponara 5,5 (1’ st Sottil 5,5). A disp.: Terracciano, Cerofolini, Venuti, Benassi, Amrabat, Bianco, Nastasic, Kouamé. All.: Italiano 6

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: –

Ammoniti: Bandinelli (E), Ikoné (F), Maleh (F), Sottil (F)

Espulsi: al 22’ st Luperto (E) per un fallo da chiara occasione da gol

LE STATISTICHE

• L’Empoli è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro partite di Serie A (1V, 2N, 1P) dopo aver perso tre delle quattro precedenti (1V).

• L’Empoli ha pareggiato quattro delle ultime sette gare casalinghe di Serie A (1V, 2P), tante quante nelle precedenti 29 sfide interne nel torneo (11V, 14P).

• La Fiorentina non rimaneva imbattuta nella sua prima trasferta stagionale di Serie A dal 2013 (5-2 sul campo del Genoa).

• Era dal 22 maggio 2021 (vs Crotone) che la Fiorentina non pareggiava 0-0 una trasferta di Serie A – anche in quel caso in trasferta.

• La Fiorentina è l'unica squadra che ha beneficiato di un'espulsione a favore in ognuna delle prime due gare di questa Serie A (due).

• L’Empoli ha rimediato cinque cartellini rossi dall’inizio del 2022 – in questo intervallo temporale solo il retrocesso Venezia (sei) ne ha collezionati di più in Serie A.

• Sebastiano Luperto ha rimediato un cartellino rosso in due delle sue cinque presenze contro la Fiorentina in Serie A (oggi e lo scorso 3 aprile).

• Per la prima volta in un match di Serie A, Giacomo Bonaventura ha iniziato la partita con la fascia di capitano.

• Contro l’Empoli Alfred Duncan ha collezionato la sua 250ª presenza in Serie A.

• Mattia Destro ha collezionato la sua 200ª gara da titolare in Serie A.

• Fabiano Parisi ha collezionato la sua 50ª gara con l’Empoli in tutte le competizioni. 17 duelli per lui nel match, più di qualsiasi altro giocatore.