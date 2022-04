Conference League: triplo Zaniolo, la Roma strapazza il Bodo/Glimt 4-0

ROMA-BODO/GLIMT 4-0

I giallorossi stravincono il ritorno con i norvegesi e passano in semifinale grazie al gol di Abraham in apertura e alla tripletta del classe ‘99

La Roma cancella l’incubo Bodø Glimt e vola in semifinale di Conference League. I giallorossi dominano 4-0 il ritorno dei quarti di finale all’Olimpico e cancellano la sconfitta 2-1 patita in Norvegia. La serata magica degli uomini di Mourinho comincia con il sigillo di Abraham dopo appena 5’ e prosegue sontuosa con la tripletta di Zaniolo, al 23’, 29’ e 49’. I capitolini affronteranno il Leicester per giocarsi un posto in finale. Roma-Bodo/Glimt: le foto del match





























1 di 16 Ansa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ansa

Ansa

Ansa

Ansa

Ansa

Ansa

Ansa

Ansa

Ansa

Ansa

Ansa

Ansa

Ansa

Ansa

Ansa

Ansa 1 di 16 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

LA PARTITA

La Roma spazza via il timore del Bodø Glimt con un secco 4-0 al ritorno dei quarti di finale di Conference League. I giallorossi, spinti da un Olimpico infuocato, trovano la prima vittoria contro i norvegesi, bestia nera del girone, e con un dominio totale strappano il loro biglietto per la semifinale. La serata degli uomini di Mourinho viene indirizzata dopo appena 5’. Con uno schema da calcio d’angolo, Zaniolo mette in mezzo un pallone che Haikin respinge corto e Abraham ribadisce in rete, pareggiando subito il risultato nel confronto dopo il 2-1 dell’andata. Il Bodø non riesce a reagire e la Roma prende il largo. Gli attacchi dei giallorossi producono occasioni su occasioni, ma per due volte a Mkhitaryan manca la precisione nella finalizzazione. Al 23’ Pellegrini inventa uno splendido filtrante per Zaniolo, che infila in rete il 2-0. Per il classe ’99 inizia quindi una serata magica, in cui gioca da dominatore assoluto. Al 29’, il giovane ex Inter attacca lo spazio sul contropiede di Zalewski e con uno scavetto morbido sigla il 3-0. Nel finale di tempo Abraham fallisce il tap in da buona posizione, dopo un tiro di Pellegrini non trattenuto da Haikin.

L’inerzia della partita non cambia in uscita dagli spogliatoi. La Roma spinge con decisione e cala il poker già al 4’, ancora con Zaniolo. Il 22enne controlla con la testa un lancio lungo di Cristante ed entra in area, per poi scagliare nel sette un mancino micidiale. È il gol del 4-0, che porta alla resa totale del Bodø Glimt. I giallorossi non vogliono aumentare l’umiliazione, nonostante il 6-1 subito nei gironi, e abbassano il ritmo, proteggendo il 4-0 fino alla fine. Il roboante successo porterà la banda di Mourinho ad affrontare il Leicester nella sfida per decidere chi delle due giocherà la finalissima.

LE PAGELLE

Zaniolo 8,5 – Propizia il primo gol, ne segna altri tre. È il dominatore assoluto della serata e vederlo così, per tutti gli amanti del calcio, è un vero piacere. La speranza è di averlo ritrovato del tutto.

Abraham 7 – Indirizza la partita con il guizzo al 5’ che sblocca il punteggio e riequilibra le sorti del doppio confronto. In generale, domina nel reparto offensivo, anche se si divora una possibile doppietta controllando male sulla respinta corta di Haikin.

Zalewski 7 – Corsa e qualità nella sua partita, in cui ha in più il grosso pregio di servire a Zaniolo lo splendido pallone del 3-0, che di fatto chiude ogni discorso qualificazione.

Haikin 4,5 – Colpevole sul primo gol, in cui respinge male, non sugli altri. In generale dà poca sicurezza, anche quando non controlla un tiro non irresistibile di Pellegrini e viene graziato da Abraham.

Wembangomo 4 – Disastroso in marcatura, si perde spesso gli uomini e perde ogni duello. Serataccia.

Koomson 6 – L’unico che sembra, in rarissimi sprazzi, in grado di far vedere qualcosa tra i norvegesi. Poco, pochissimo.

IL TABELLINO

ROMA – BODØ GLIMT 4-0

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 6,5, Cristante 7, Pellegrini 7 (30’ st Oliveira 6), Zalewski 7 (41’ st Maitland-Niles sv); Mkhitaryan 6,5 (40’ st Veretout sv); Zaniolo 8,5 (15’ st Afena-Gyan 6), Abraham 7 (40’ st Perez sv). A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Bove, Vina, Shomurodov, El Shaarawy. All.: Mourinho 7

Bodø Glimt (4-3-3): Haikin 4,5; Sampsted 5, Moe 5 (16’ st Boniface 6), Hoibraten 5, Wembangomo 4 (44’ st Kvile sv); Vetlesen 5, Hagen 5, Saltnes 5,5; Koomson 6 (28’ st Mugisha 6), Espejord 5,5 (16’ st Sery Larsen 6), Solbakken 5,5 (43’ st Nordas sv). A disp.: Smiths, Konradsen, Fet, Pellegrino. All.: Kalvenes 5.

Marcatori: 5’ Abraham, 23’, 29’ e 49’ Zaniolo

Arbitro: Sanchez

Ammoniti: Mancini (R)

LE ALTRE PARTITE

Negli altri quarti di finale di Conference League, il Leicester vince a Eindhoven 2-1 in rimonta e si prepara ad affrontare la Roma. Dopo lo 0-0 dell’andata, gli inglesi vanno sotto con il Psv per la rete di Zahavi al 27’ ma ribaltano il confronto nel finale con Maddison (77’) e Pereira (88’). Dall’altra parte del tabellone, il Feyenoord batte lo Slavia Praga 3-1 fuori casa e va avanti. Vantaggio olandese con Dessers, pareggia Traoré al 14’, ma i cechi vengono eliminati di nuovo da Dessers (59’) e Sinisterra (78’). Ora troveranno il Marsiglia, che dopo il 2-1 in casa si ripete 1-0 sul campo del Paok con il sigillo di Payet al 34’.

Paok – Marsiglia 0-1 (tot. 1-3)

Slavia Praga – Feyenoord 1-3 (tot. 4-6)

Psv Eindhoven – Leicester 1-2 (tot. 1-2)