Conference League: settebello Fiorentina al Lask, a segno anche Gudmundsson

LA PARTITA

La 5a giornata della Conference è una festa grande per la Fiorentina, che travolge il Lask Linz: 7-0 sugli austriaci e 12 punti in classifica. Palladino fa turnover e lancia tra i titolari il giovane portiere Tommaso Martinelli (2006), ma non rinuncia a Kean: l'ex bianconero è regolarmente presente in attacco, al suo fianco Kouamé. L'impatto del centravanti si vede subito, seppur da protagonista negativo nell'azione del gol annullato al 4': suo il tocco vincente, ma anche il tocco di mano che fa annullare la rete. Continuano a spingere i viola che, dopo aver sprecato con Ikoné, passano al 10': Parisi ispira per Sottil, che colpisce al volo e non lascia scampo a Jungwirth. Martinelli si supera su Entrup e, al 22', un errore di Talovierov spiana la strada al bis della Fiorentina: Kouamé ne approfitta, salta il portiere e serve Ikoné per il 2-0 a porta vuota. Stojkovic e Sottil flirtano col gol e, al 39', proprio l'esterno è decisivo: cross per Richardson, stacco di testa e 3-0. Kean sfiora anche il poker, la Fiorentina va al riposo con tre reti di vantaggio e Palladino gestisce subito le energie: fuori Ranieri e dentro Moreno.