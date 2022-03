Conference League: Roma-Vitesse 1-1, Abraham al 90' manda ai quarti i giallorossi

roma-vitesse 1-1

Il gol dell'inglese evita i supplementari dopo il vantaggio olandese con uno splendido sinistro di Wittek

di

Andrea Ghislandi

Nel ritorno degli ottavi di Conference League, la Roma pareggia 1-1 col Vitesse e, grazie all'1-0 ottenuto in Olanda, si qualifica ai quarti di finale con grande sofferenza. Dopo un primo tempo a ritmo lento e con poche emozioni, gli olandesi passano al 62' con un bellissimo sinistro al volo di Wittek dai 20 metri. Lo spettro dei tempi supplementari viene spazzato via da Abraham, che al 90' pareggia di testa su assist di Karsdorp.

LA PARTITA

Con il cuore in gola e grande affanno, la Roma si prende al 90' i quarti di Conference League, evita di andare ai supplementari a tre giorni dal derby e dribbla il pericolo di una clamorosa eliminazione. La squadra di Mourinho gioca troppo compassata, va sotto per una magia di Wittek e alza il ritmo solo nell'ultimo quarto di gara con gli ingressi di El Shaarawy, Cristante e Karsdorp. Proprio l'olandese è stato l'autore dell'assist per il gol di Abraham che ha fatto venire giù l'Olimpico. Il Vitesse esce a testa alta e con il rammarico di non aver prolungato il match, obiettivo sfumato davvero per poco, per una distrazione proprio di quel Wittek che aveva sbloccato il match con un sinistro al volo da favola.

Primo tempo dai ritmi davvero bassi quello che va in scena all'Olimpico, con la Roma forte dell'1-0 dell'andata che non ha alcun interesse a pigiare sull'acceleratore, anche perché domenica c'è il derby con la Lazio, gara che nella Capitale vale una stagione. Gli olandesi si schierano con un prudente 5-3-2, con Bazoer che scala in difesa e dopo soli 2' per poco non pescano il jolly: gran tiro di dai 35 metri di Grbic, con la traiettoria della palla che cambia direzione proprio all'ultimo, Rui Patricio riesce a intervenire in qualche modo con i pugni. E' solo un fuoco di paglia, perché poi il Vitesse non riesce più a impensierire la retroguardia giallorossa. Prima frazione tutto sommato tranquilla per Houwen, spaventato solo da un paio di conclusioni da fuori di Veretout (24') e soprattutto Vina: il sinistro del terzino uruguaiano si spegne a lato di un soffio.

I giallorossi non alzano il ritmo, sono sempre troppo compassati e si schiacciano anche un po' troppo. Il Vitesse prende un po' di coraggio e al 62' l'Olimpico è gelato dalla meraviglia di Wittek, un sinistro al volo da fuori area che non lascia scampo a Rui Patricio. Mou si gioca le carte El Shaarawy, Cristante e Karsdorp, tre innesti che danno un po' di scossa. Houwen mura Cristante da pochi passi (73'), Grbic calcia a lato il diagonale del raddoppio (82') e quando i supplementari sembrano essere l'epilogo più giusto, ecco la zampata di testa di Abraham che realizza il 21° gol stagionale, come Batistuta e Montella alla prima stagione in giallorosso. Ora c'è il derby, ma ci vuole un'altra Roma per impensierire i cugini.

LE PAGELLE

Abraham 7 - Non riesce a tenere un pallone che sia uno ed è anche poco pericoloso. Fino al 90', quando trova il pari e scaccia i fantasmi che aleggiavano sopra l'Olimpico.

Zaniolo 5 - I fischi che lo accompagnano al momento della sostituzione dicono tutto della sua gara sottotono e senza acuti.

Maitland-Niles 4,5 - Mou lo rilancia titolare e l'inglese stecca in modo clamoroso. Non ne azzecca una, sembra quasi giocare per gli olandesi.

Wittek 6,5 - Il gol è di rara bellezza, un sinistro chirurgico al volo nell'angolino. Festa rovinata nel finale, quando si addormenta e si fa sorprendere da Karsdorp.

Grbic 5 - La sua gara è tutta nel tiro pericoloso dopo nemmeno 2'. Poi è il peggiore dei suoi, sprencando anche l'occasione del 2-0.



IL TABELLINO

ROMA-VITESSE 1-1

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Ibañez 6, Smalling 6, Kumbulla 6; Maitland-Niles 4,5 (21' st El Shaarawy 6), Mkhitaryan 5, Veretout 5,5 (21' st Cristante 6), Viña 5 (21' st Karsdorp 6,5); Pellegrini 5,5 (49' st Bove sv); Zaniolo 5 (34' st Felix sv), Abraham 7. A disp.: Fuzato, Boer, Diawara, Darboe, Zalewski, Perez, Shomurodov. All.: Mourinho 6

Vitesse (5-3-2): Houwen 6; Dasa 6, Doekhi 5,5, Bazoer 6 (47' st Buitnik sv), Rasmussen 6, Wittek 6,5; Tronstad 6,5, Domgjoni 6 (48' st Frederiksen sv), Huisman 5 (15' st Gboho 6); Grbic 5, Openda 6. A disp.: Schubert, Reizigier, Vroegh, Cornelisse, Manhoef, Yapi, De Regt, Hernandez. All.: Letsch 6

Arbitro: Petrescu (ROM)

Marcatori: 17' st Wittek (V), 45' st Abraham (R)

Ammoniti: Ibañez (R), Grbic (V), Rasmussen (V), Zaniolo (R), El Shaarawy (R)

Espulsi: -

Note: Ammonito Mourinho (R) per proteste