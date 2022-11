Conference League, RFS Riga-Fiorentina 0-3: tris con Barak, Cabral e Saponara e viola ai playoff

RIGA-FIORENTINA 0-3

La squadra di Italiano si impone in Lettonia ma è il Basaksehir a passare come primo del girone grazie al 3-1 sugli Hearts

Bella vittoria della Fiorentina nell’ultima giornata del girone di Conference League: i viola si impongono 3-0 in casa dell’RFS Riga grazie alle reti di Barak, Cabral e Saponara nel primo tempo. Successo che però non basta a conquistare il primo posto nel gruppo A, nell’altra partita il Basaksehir supera infatti 3-1 gli Hearts e sono quindi i turchi ad andare direttamente agli ottavi mentre per la squadra di Italiano saranno playoff.

Travolgente Fiorentina a Riga ma non basta ai viola per conquistare il primo posto nel girone A di Conference League. Il Basaksehir vince infatti 3-1 sugli Hearts e conquista la vetta della classifica grazie al vantaggio negli scontri diretti, la squadra di Italiano dovrà quindi affrontare i playoff mentre i turchi vanno direttamente agli ottavi. Successo convincente della Fiorentina che parte forte e sblocca dopo appena sei minuti con Barak di testa, complice il portiere avversario che si addormenta sul suo palo. Sul finire del primo tempo, nel giro di un minuto e mezzo, i toscani chiudono i conti: al 45’ Cabral, dopo il tacco ancora di Barak, mette dentro in spaccata su calcio d’angolo, passano pochi secondi e Saponara segna un gol splendido all’incrocio. Nella ripresa la Fiorentina amministra, Lipuscek scalda i guanti a Terracciano di testa al 72’, poi Di Stefano sfiora il poker, infine ancora Terracciano vola su Emerson prima del tap-in di Vlakunin annullato per fuorigioco. Sono gli ultimi sussulti prima del triplice fischio.



ITALIANO: "VITTORIE E GOL DANNO SERENITA'"

"Le vittorie e i gol ti fanno lavorare serenamente, oggi volevamo questo e tornare a Firenze carichi con una vittoria per preparare bene le prossime tre partite. In campionato abbiamo l'obbligo di mettere altri punti in classifica". Lo ha detto Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, commentando la vittoria contro l'Rfs Riga in Conference League. "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nel secondo sono contento anche per i ragazzi che sono entrati. Abbiamo fatto un'ottima partita", ha aggiunto a Sky. Sui tre gol segnati e le tante occasioni create, Italiano ha detto: "Siamo partiti forte per indirizzare subito la gara, siamo starti bravi a fare gol senza concedere niente all'avversario. Poi nel secondo i ritmi si sono abbassati e loro con orgoglio hanno creato qualche situazione pericolosa. In avanti stiamo cercando di muoverci di più rispetto al solito, cercando anche la verticalità e questo sta pagando". IL

TABELLINO

RFS RIGA (3-4-2-1): Steinbors 4,5, Dubra sv (2’ pt Mares 5,5, 14’ st Sorokins 5,5), Stuglis 5, Lipuscek 6, Vlakunin 6, Zjuzins 5 (14’ st Friesenbichler 6,5), Saric 5,5 (29’ st Zaleiko sv), Maksimenko 5,5, Simkovic 5 (1’ st Emerson Santana 6), Rakels 5,5, Ilic 6,5.

A disp.: Cerniauskas, Nerugals, Varslavans, Bill, Emerson. All. Morozs 5,5

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 7, Venuti 6, Martinez Quarta 6,5, Igor 6, Terzic 6,5, Bonaventura 6, Mandragora 6 (1’ st Zurkowski 6), Barak 7,5 (31’ st Maleh sv), Ikone 7 (14’ st Di Stefano 6), Cabral 7 (14’ st Jovic 5,5), Saponara 7 (1’ st Bianco 6).

A disp.: Gollini, Biraghi, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Duncan, Kouame. All. Italiano 7

Arbitro: Kristoffersen

Marcatori: pt 6’ Barak, 45’ Cabral, 47’ Saponara

Note: ammoniti Zjuzins, Martinez Quarta, Venuti, Bianco