Conference League, poker della Fiorentina sul campo dello Sporting Braga

Le doppiette dell'attaccante serbo e del brasiliano indirizzano la qualificazione: portoghesi inconsistenti e in dieci per tutto il secondo tempo

La Fiorentina stravince l’andata dei playoff di Conference League contro il Braga, ko per 4-0. I viola passano al 46’ con la girata di testa di Jovic, che sfrutta bene l’assist di Biraghi. In avvio di secondo tempo, portoghesi in dieci per l’espulsione di Tormena (55’), che entra duro sul serbo. Jovic punge ancora al 60’. Il terzo gol è del subentrato Cabral (79’), che cala il poker al 90’. Gara di ritorno in agenda il prossimo 23 febbraio.

LA PARTITA

È una Fiorentina strepitosa quella che strapazza il Braga per 4-0 nell’andata dei playoff di Conference League. I viola partono bene e al 3’ Jovic spaventa i tifosi di casa con una mezza rovesciata, che però non coglie impreparato Matheus. Dopo questo lampo iniziale, la partita rallenta e le squadre cominciano a studiarsi con lunghi possessi e poche verticalizzazioni. L’undici di Italiano copre bene il campo in questa fase e le marcature preventive funzionano, mentre l’attacco vive di fiammate improvvise: al 18’ Bonaventura prova il tiro, respinto da Sequeira. Pochi secondi dopo ci prova anche Mandragora da fuori area, ma la sfera esce di poco rispetto all’incrocio dei pali di destra. Quattro minuti più tardi Saponara si avventa in pressing sul portiere avversario, che sbaglia il rinvio: l’ex Milan però scivola e la grande occasione per il vantaggio sfuma. Alla mezz’ora primo e unico pericolo per Terracciano che para senza problemi il colpo di testa di Niakaté. Al 46’ ecco la rete della Fiorentina con Jovic, che gira di testa un cross perfetto di Biraghi e gela Matheus: si va all’intervallo sull’1-0. In avvio di ripresa, giallo pesante per gli italiani, con l’ammonizione di Venuti che salterà il ritorno per diffida. Mentre per i padroni di casa arriva il rosso a Tormena, che entra col piede a martello su Jovic e lascia i suoi in dieci per tutto il resto del secondo tempo. Gli ospiti ne approfittano e il raddoppio è ancora opera di Jovic, che al 60’ deposita comodo in rete l’assist di Saponara, ispirato a sua volta da un passaggio filtrante di Amrabat: sesto sigillo del serbo in Europa. Italiano decide di non correre rischi e toglie dal campo l’autore della doppietta inserendo Cabral, che ci mette poco ad entrare in partita e al 79’ cala il tris con un potente tiro al volo. Il quarto gol è ancora opera del brasiliano, che al 90’ mette una seria ipoteca sul passaggio del turno dei viola. Male invece gli Arsenalistas, mai entrati in partita e naufragati nel secondo tempo anche per l'inferiorità numerica.

LE PAGELLE

Jovic 8 – Scalda subito i guanti di Matheus con una rovesciata, poi allo scadere del primo tempo firma la rete del vantaggio viola. Propizia l’espulsione di Tormena, rischiando seriamente di farsi male, e segna il 2-0 poco dopo: sesto gol in Europa per lui. Leader.

Cabral 8 – Rileva Jovic al 75’ e ci mette poco per entrare in partita con due gol che potrebbero valere il passaggio del turno. Buona attitudine del brasiliano, pronto a farsi trovare in forma in un momento di flessione della Fiorentina.

Matheus 5 – I gol non sono colpa del portiere brasiliano: tutte e quattro le reti degli ospiti erano imparabili. Ma non trasmette affatto fiducia alla sua difesa: rilanci sbagliati, rimproveri troppo plateali. Serata da dimenticare.

Tormena 4.5 – Lascia i suoi in dieci proprio mentre la Viola cerca di porre da subito in chiaro le cose anche nel secondo tempo. La sua espulsione è ancora più grave se vista nell’ottica dell’1-0 che ancora teneva in vita il Braga. E rischia di far male seriamente a Jovic con un pericolosissimo piede a martello.

IL TABELLINO

BRAGA (4-3-3): Matheus 5; Gomez 5, Niakaté 4.5, Vitor Tormena 4.5, Nuno Sequeira 5.5; André Horta 6, Racic 6 (13’ st Oliveira 6), Al Musrati 5.5 (27’ st Castro 6); Iuri Medeiros 5.5 (1’ st Bruma 6), Ricardo Horta 5 (23’ st Djalo 5.5), Abel Ruiz 5 (23’ st Banza 5.5) All: Jorge. A disposizione: Tiago Sà, Serdar Saatci, Rodrigo Gomes, Mendes, Pizzi, Cristian Borja, Pedro Santos.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6; Venuti 6 (23’ st Dodo 6), Milenkovic 6.5, Igor 6, Biraghi 6.5; Bonaventura 6, Amrabat 6.5, Mandragora 6 (37’ st Barak s.v.); Gonzalez 6.5 (37’ st Kouame 5.5), Jovic 8 (30’ st Cabral 8), Saponara 7 (37’ st Ikoné 5.5). All: Italiano. A disposizione: Sirigu, Castrovilli, Terzic, Ranieri, Martinez Quarta, Duncan, Bianco.

Arbitro: Del Cerro.

Marcatori: 46’,60’ Jovic (F), 79', 90' Cabral (F)

Ammoniti: Venuti (F), Kouame (F), Ikoné (F).

Espulsi: Tormena (B).