Conference League, la Roma ritrova il Bodo Glimt nei quarti

Il sorteggio dei quarti di Conference League ha regalato alla Roma il Bodo Glimt, già affrontato dai giallorossi nella fase a gironi: il match di andata finì con un clamoroso 6-1 per i norvegesi, mentre all'Olimpico fu un pareggio 2-2. L'andata il 7 aprile in Norvegia, il ritorno la settimana dopo a Roma. In caso di qualificazione, semifinale contro la vincente di Leicester-PSV Eindhoven.

Getty Images