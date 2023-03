Conference League: la Lazio cade anche in Olanda, ai quarti ci va l’Az Alkmaar

AZ ALKMAAR-LAZIO 2-1

La squadra di Sarri replica lo stesso passivo dell’Olimpico (2-1) e viene eliminata, Karlsson manda gli olandesi al prossimo turno

© Ansa 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Lazio di Sarri è fuori dalla Conference League. Nel ritorno degli ottavi di finale i biancocelesti replicano il risultato dell’andata contro l’Az Alkmaar: gli olandesi vincono 2-1 (4-2 totale). Vantaggio biancoceleste con Felipe Anderson al 21’, pareggiato dopo sette minuti dal missile di Karlsson che beffa Provedel. Nella ripresa gli undici di Jansen la ribaltano, con la rete di Pavlidis al 62’ sempre su assist di Karlsson.

LA PARTITA

La Lazio esce sconfitta anche in Olanda contro l’Az Alkmaar, all’Afas Stadion finisce 2-1. Una prima frazione di gioco piuttosto combattuta, dai buoni ritmi e dall’alta intensità. Nonostante qualche rotazione e alcune defezioni i biancocelesti non rinunciano ad attaccare, trovando anche la rete del vantaggio al 21’: Zaccagni si libera sulla sinistra e apparecchia per Felipe Anderson, che con l’interno destro, quasi da fermo, infila Ryan per l’1-0. La parità tra andata e ritorno dura soltanto sette minuti, con i padroni di casa che segnano l’1-1 grazie alla gran botta da fuori area di Karlsson (non irresistibile Provedel). Gli undici di Sarri non si danno per vinti, ma in chiusura di primo tempo è ancora l’Alkmaar ad avvicinarsi al gol: al 45’ si rinnova il duello Karlsson-Provedel, con il portiere italiano che questa volta ha la meglio. Al duplice fischio il tabellino recita 1-1. Nella ripresa gli ospiti ci provano ancora, con la conclusione di Pellegrini da fuori. La partita è divertente, con occasioni per entrambe le formazioni: tra le file degli olandesi è Reijnders a rendersi pericoloso, colpendo il palo esterno al 55’. Gli olandesi non calano di ritmo e al 62’ ribaltano il risultato: il solito Karlsson dalla sinistra innesca Pavlidis, che controlla e chiude con il destro per il 2-1. Nel quarto d’ora finale i laziali cercano almeno il gol del pari, che però non arriva. Vince nuovamente l’Az Alkmaar per 2-1 (come all’andata), e vola ai quarti con un punteggio complessivo di 4-2. Eliminata la Lazio di Sarri.

LE PAGELLE

Karlsson 7 – Decisivo all’andata, decisivo al ritorno. Il talento svedese è una vera spina nel fianco sulla sinistra: segna un gol capolavoro e assiste Pavlidis nell’occasione del secondo gol. Imprendibile.

Pavlidis 6.5 – Prestazione estremamente solida, con tanto lavoro sporco e la meritata rete del 2-1. Romagnoli riesce a contenerlo, meno i suoi colleghi di reparto.

Provedel 5.5 – Le responsabilità sul primo gol non sono poche, in un momento in cui la sua squadra deve reggere l’onda d’urto avversaria. Nota stonata, anche considerando la bella stagione che sta disputando.

Felipe Anderson 6.5 – Illude i biancocelesti con una conclusione a fil di palo che fulmina Ryan, ed è l’unico con la spina attaccata veramente in avanti. Qualche leziosità di troppo, ma la sua prestazione è più che sufficiente.

IL TABELLINO

AZ Alkmaar (4-3-3): Ryan 6; Sugawara 6, Goes 6.5 (dal 41’ st Beukema sv), Hatzidiakos 6, Kerkez 6; Clasie 6.5, Mijnans 6, Reijnders 6.5; Odgaard 6.5 (dal 41’ st Lhado sv), Pavlidis 6.5, Karlsson 7 (dal 41’ st Van Brederode sv). All. Jansen. A disposizione: Verhulst, Owusu-Oduro, Vanheusden, de Wit, Buurmeester, De Jong, Barasi, Meerdink.

Lazio (4-3-3): Provedel 5.5; Marusic 5.5, Gila 5.5, Romagnoli 6 (dal 13’ st Casale 5.5), Pellegrini 5.5 (dal 24’ st Lazzari 6); Vecino 6, Milinkovic-Savic 6 (dal 13’ st Luis Alberto 6), Basic 5.5; Cancellieri 5.5, Felipe Anderson 6.5 (dal 33’ st Romero sv), Zaccagni 6 (dal 13’ st Pedro 6). All. Sarri. A disposizione: Maximiano, Magro, Floriani, Patric, Marcos Antonio, Cataldi, Bertini.

Arbitro: Jug.

Marcatori: 28’ Karlsson (A), 62’ Pavlidis (A); 21’ Felipe Anderson (L)

Ammoniti: Kerkez (A); Vecino (L), Pellegrini (L)



LE ALTRE PARTITE

Djurgardens IF – Lech Poznan 0-3

(agg. 0-5: 77’ Marchwinski, 91’ Kvekveskiri, 92’ Skoras)

Slovan Bratislava – Basilea 1-4 d.c.r.

(agg 4-4: 10’ Abubakari, 17’ Kucka; 53’ Calafiori, 93’ Amdouni)

Nizza – Sheriff 3-1

(agg. 4-1: 30’ Laborde, 53’ Moffi, 79’ Brahimi; 54’ Tapsoba)

Villarreal – Anderlecht 0-1

(agg 1-2: 73’ Slimani)

West Ham – AEK Lamaca 4-0

(agg 6-0: 20’ Scamacca, 47’, 49’ Bowen, 65’ Mubama)