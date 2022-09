Conference League, gravi incidenti prima di Nizza-Colonia: un tifoso tedesco cade da 5 metri, è gravissimo 

CONFERENCE LEAGUE

Il match potrebbe essere rinviato per gli incidenti all'Allianz Riviera

Gli incidenti in Nizza-Colonia

















































1 di 26

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ancora incidenti in uno stadio di calcio in Francia. Prima della sfida di Conference League tra Nizza e Colonia, i tifosi delle due squadre sono venuti a contatto all'Allianz Riviera facendo scaturire gravi incidenti. La Uefa è intervenuta ritardando di un'ora l'inizio del match in attesa di prendere una decisione ufficiale sull'eventuale rinvio, ma un supporter tedesco - caduto da un'altezza di 5 metri in tribuna - è in gravissime condizioni.

Il prefetto delle Alpi Marittime, la Uefa e i dirigenti delle due squadre si sono riuniti per prendere una decisione per quanto riguarda la partita. La federazione internazionale - secondo RMC - vorrebbe far giocare il match, mentre la prefettura vorrebbe optare per lo slittamento ad altra data.Violenti scontri iniziati tra le due tifoserie già durante la giornata e in città, proseguiti una volta arrivati nei pressi dello stadio del. La polizia francese ha utilizzato gas lacrimogeni, ma sempre secondo i media locali hanno ammesso di essere stati sopraffatti dal gruppo di tifosi tedeschi accorsi in massa in Costa Azzurra.