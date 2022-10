Conference League: la Fiorentina travolge gli Hearts, è 5-1

FIORENTINA-HEART OF MIDOTHLIAN 5-1

I viola si riscattano e, dopo il poker subito dalla Lazio, vincono nuovamente contro gli scozzesi. Ora è +4 sul terzo posto

Fiorentina-Heart of Midlothian, le foto del match



































1 di 19 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Europa Conference League consente alla Fiorentina di riscattarsi, dopo il poker subito contro la Lazio. I viola travolgono gli Hearts, già sconfitti all'andata, con un perentorio e inappellabile 5-1: in gol Jovic, Biraghi, Nico Gonzalez (doppietta) e Barak. Italiano vola così a +4 sul terzo posto, alla vigilia del ritorno contro il Basaksehir: i turchi hanno sconfitto 3-0 il Riga, con due reti di Stefano Okaka.

FIORENTINA-HEARTS 5-1

Continua a sorridere la Fiorentina in Europa Conference League: gli Hearts cadono al Franchi con un perentorio 5-1 e la doppietta di Nico Gonzalez. I viola, reduci dal poker subito dalla Lazio e in seria difficoltà realizzativa in Serie A, rischiano suito in avvio: Humphrys colpisce il palo dopo mezzo minuto, approfittando del posizionamento errato della difesa. Passano pochi istanti e la Fiorentina risponde, con Gordon attento sulla conclusione di Kouamé. Al 6', i toscani passano con Jovic, che insacca di testa sugli sviluppi di un corner: 1-0 viola, e Mandragora colpisce il palo sfiorando il raddoppio. La Fiorentina si diverte e dilaga, col bis di Biraghi su punizione al 21'. Humphrys spaventa ancora Italiano, ma al 31' la Fiorentina chiude i giochi: cross basso di Kouamé, velo di Jovic e tocco vincente di Nico Gonzalez per il 3-0. L'argentino sfiora subito la doppietta e il poker, che arriva al 38': lo sigla Barak, sul secondo assist di giornata dello scatenato Kouamé. Fiorentina al riposo sul 4-0 e i viola rientrano in campo con sufficienza, venendo subito puniti: Humphrys segna al 46'. La rete non rianima gli Hearts, col match che diventa molto spezzettato e vive gli ultimi sussulti nel finale: Nico Gonzalez sigla il 5-1 su rigore (79') e trova la doppietta personale, mentre Shankland spaventa Gollini. Finisce però 5-1, con la Fiorentina che vola a 7pti, inseguendo il Basaksehir: i turchi, prossimi avversari dei toscani, guidano il girone con 10 punti e hanno sconfitto il Riga (3-0).

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi (36' st Venuti); Barak (36' st Bianco), Amrabat, Mandragora (1' st Duncan); Nico Gonzalez, Jovic (1' st Saponara), Kouame (42' st Arthur Cabral). All. Italiano. A disposizione: Terracciano, Dodô, Bonaventura, Ikoné, Maleh, Ranieri, Zurkowski.

HEARTS (4-3-3): Gordon; Atkinson (16' Sibbick), Kingsley, Cochrane, Halliday; Devlin, Haring, Grant (1' st Kiomourtzoglou); Forrest (1'st Smith), Humphrys (32' st Shankland), McKay (32' st Henderson). All. Neilson. A disposizione: Stewart, Clark, Pollock, Tait.

Marcatori: 6' Jovic (F), 22' Biraghi (F), 31' Nico Gonzalez (F), 38' Barak (F), 1' st Humphrys (H), 34' st Nico Gonzalez rig. (F).

Arbitro: Bebek (Cro).

Ammoniti: Haring (H), Biraghi (F), Sibbick (H), Cochrane (H), Venuti (F), Smith (H).

I RISULTATI DELLE ALTRE SFIDE

GRUPPO A

Basaksehir-RFS Riga 3-0

Marcatori: 10' Deniz Türüç (B), 45' Okaka (B), 27' st Okaka (B).

GRUPPO B

West Ham-Anderlecht 2-1

Marcatori: 14' Benrahma (W), 29' Bowen (W), 44' st Esposito rig. (A).

Steaua Bucarest-Silkeborg 0-5

Marcatori: 12' Kusk (S), 16' Klynge (S), 18' st Tengstedt (S), 23' e 28' st Jørgensen (S).

GRUPPO C

Austria Vienna-Villarreal 0-1

Marcatore: 42' st Jackson (V).

Hapoel Beer Sheva-Lech Poznan 1-1

Marcatori: 9' Hemed rig. (H), 44' Szymczak (L).

GRUPPO D

Nizza-Slovácko 1-2

Marcatori: 14' Diop (N), 30' st Tomic (S), 41' st Reinberk (S).

Partizan Belgrado-Colonia 2-0

Marcatori: 15' Diabaté (P), 7' st Ricardo Gomes (P).

GRUPPO E

Apollon Limassol-AZ Alkmaar 1-0

Marcatore: 32' Roberge (Ap).

Vaduz-Dnipro 1-2

Marcatori: 25' Hamache (D), 30' Rastoder (V), 46' st Dovbyk (D).

GRUPPO F

Djurgården-Gent 4-2

Marcatori: 21' Holmberg (D), 42' Wikheim (D), 49' pt Banda (D), 1' st Wikheim (D), 16' st Depoitre (G), 28' st Cuypers (G).

Shamrock Rovers-Molde 0-2

Marcatori: 33' Fofana (M), 24' st Eriksen (M).

GRUPPO G

Cluj-Slavia Praga 2-0

Marcatori: 11' Deac rig. (C), 39' st Matias (C).

Ballkani-Sivasspor 1-2

Marcatori: 36' Thaçi (B), 27' st Hakan Arslan (S). 36' st Angielski (S).

GRUPPO H

Slovan Bratislava-Basilea 3-3

Marcatori: 29' Males rig. (B), 47' pt Weiss rig. (S), 4' st Kucka (S), 8' st Čavrić (S), 20' st Diouf (B), 27' st Zeqiri (B).

Žalgiris-Pyunik 2-1

Marcatori: 23' Ourega (Z), 42' Renan (Z), 33' st Özbiliz (P).