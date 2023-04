Conference League: la Fiorentina perde 3-2 con il Lech Poznan ma è in semifinale

FIORENTINA-LECH POZNAN 2-3

Al Franchi, i viola rischiano i supplementari, ma Sottil e Castrovilli tolgono le castagne dal fuoco a Italiano ed eliminano i polacchi

Fiorentina-Lech Poznan, le foto del match





































































1 di 36 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 36 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Fiorentina rischia di sprecare il 4-1 maturato nell'andata dei quarti di finale di Conference League a Poznan, ma vola comunque in semifinale nonostante il ko al Franchi per 3-2 contro il Lech. Gli ospiti spaventano i viola con Sousa (9'), Velde (a segno su rigore al 65') e Sobiech (69'), ma a togliere le castagne dal fuoco a Italiano ci pensano Sottil e Castrovilli, che trovano al 78' e al 92' i gol qualificazione per i toscani.

LA PARTITA

Si rivela più complicato del previsto il ritorno dei quarti di Conference League per la Fiorentina. I viola, capaci di imporsi 4-1 a Poznan nel match d'andata, perdono 3-2 al Franchi contro il Lech, andando ad un passo dai supplementari prima dei liberatori gol di Sottil e Castrovilli. Merito della grande partenza dei polacchi, che al 9' passano subito con la conclusione in area di Afonso Sousa. Nonostante una leggera frenata dei polacchi nel primo tempo e ad inizio ripresa, è proprio nella parte centrale del secondo tempo che il match si infiamma nuovamente.

Al 64', infatti, Terzic interviene malamente su Skoras in area e provoca il rigore trasformato da Verde. La Viola è in confusione e, quattro minuti dopo, la zampata di Sobiech vale il clamoroso 3-0 per il Lech: tutto torna in parità. Italiano corre ai ripari inserendo Cabral e Castrovilli per Jovic e Bonaventura, ma a togliere le castagne dal fuoco al 78' ci pensa Sottil, che conclude al volo di destro dopo una respinta da calcio di punizione e segna il momentaneo 1-3, che riporta la qualificazione nelle mani dei toscani e interrompe un lungo digiuno da gol che durava da gennaio 2022. La partita torna sui binari giusti per la Fiorentina e, al 92', ecco il match point: Barak recupera palla e serve Gonzalez, bravo a regalare a Castrovilli il pallone della sicurezza. La formazione di Italiano perde 3-2, ma torna in una semifinale europea 8 anni dopo quella in Europa League contro il Siviglia nel 2014/2015.

LE PAGELLE

Milenkovic 5 - Serata difficile che culmina con un pesantissimo cartellino giallo: diffidato, salterà la semifinale d'andata.

Sottil 6,5 - Il suo fondamentale destro al volo riporta la qualificazione dalla parte dei viola: una liberazione per un gol che mancava da più di un anno.

Castrovilli 7 - Entra e, poi favorito da una situazione di punteggio diversa, riesce a chiudere il discorso passaggio del turno in contropiede.

Sousa 7 - Suona subito la carica con il gol che rimette in discussione il doppio confronto.

Sobiech 6,5 - Suo il momentaneo 3-0 del Franchi che vale la parità nei 180 minuti, almeno fino alle reti di Sottil e Castrovilli.

IL TABELLINO

FIORENTINA-LECH POZNAN 2-3

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Venuti 5,5, Milenkovic 5 (1' st Martinez Quarta 5,5), Igor 6, Biraghi 5,5 (8' st Terzic 5); Bonaventura 5 (25' st Castrovilli 7), Mandragora 6, Barak 6; Gonzalez 6,5, Jovic 5 (25' st Cabral 6), Sottil 6,5 (40' st Kouamé sv). A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Dodo, Saponara, Ranieri, Duncan, Bianco. All.: Italiano 6

Lech Poznan (3-4-1-2): Bednarek 6,5; Dagerstal 6; Karsltrom 5,5, Milic 6; Skroas 6,5, Czerwinski 5,5 (31' Pereira 6), Murawski 6 (37' st Kvekveskiri 5,5), Rebocho 6; Sousa 7 (35' st Marchwinski 6); Sobiech 6,5 (34' st Ishak 6); Velde 6,5 (35' st Ba Loua 6). A disp.: Medrala, Holec, Douglas, Tsitaishvili, Gurgul, Amaral, Satka. All.: van den Brom 6,5

Arbitro: Obrenovic (Slo)

Marcatori: 9' Sousa (L), 20' st rig. Velde (L), 24' st Sobiech (L), 33' st Sottil (F), 47' st Castrovilli (F)

Ammoniti: Sobiech (L), Biraghi (F), Czerwinski (L), Milenkovic (F), Terzic (F), Venuti (F), Kvekveskiri (L), Skoras (L)

Note: recupero 3'+6'