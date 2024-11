Conference League, Fiorentina-Pafos 3-2: Palladino almeno ai playoff

Tante buone notizie, nonostante i patemi finali, per la Fiorentina: al Franchi, con il 3-2 al Pafos, arriva il decimo successo nelle ultime undici partite tra Serie A e Conference, con Italiano che riesce a far riposare i big in visa dell'Inter. Nel successo con i ciprioti non manca un pizzico di fortuna, dato che Terracciano è decisivo già dopo un minuto e successivamente Kouamé manca di poco lo specchio della porta. Al 38', però, ecco il vantaggio firmato proprio dal sostituto di Kean nel 4-2-3-1 dei viola: il gol nasce da una zampata su assist di uno scatenato Dodo. Si va all'intervallo sull'1-0 e nella ripresa la partita è subito in discesa.