Conference League, Fiorentina-Maccabi Haifa 1-1: Barak ancora decisivo, Viola ai quarti

FIORENTINA-MACCABI 1-1

La rete del ceco proietta la formazione di Italiano nella top eight della competizione. Ininfluente il gol di Khalaili nel finale

Fiorentina-Maccabi, le foto del match















































La Fiorentina pareggia per 1-1 con il Maccabi Haifa nel match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League e si qualifica nuovamente nella top eight della competizione, soprattutto grazie al successo per 4-3 dell'andata. Dopo un primo tempo senza reti, Barak porta avanti i viola con un colpo di testa al 59' su cross di Faraoni, mentre all'88' Khalaili pareggia. Da segnalare il ritorno in campo di Dodo dopo sei mesi di assenza.

LA PARTITA

Nico Gonzalez e Bonaventura cercano di impensierire subito Kaiuf, ma la prima grande chance del match arriva al 21’, quando Biraghi sfonda sul lato mancino dell'area di rigore ed appoggia per Barak, che non impatta bene il pallone. Il possesso viola non riesce a superare l’attenta linea difensiva ospite fino al duplice fischio, con gli uomini di Vincenzo Italiano che rischiano anche di passare in svantaggio a causa della rete annullata a Simic (c'era un fuorigico precedente) sugli sviluppi di un calcio di punizione.

La formazione toscana inizia in maniera propositiva anche la seconda frazione e trova il vantaggio al 59’ ancora con Barak, bravo ad attaccare il primo palo ed incornare il perfetto cross dalla destra di Faraoni. Dieci minuti dopo la Fiorentina sfiora il raddoppio: Sottil scambia con Mandragora, il cui tiro viene rimpallato e termina nuovamente nella disponibilità dell'esterno offensivo, che calcia però alto da pochi passi. Al 71’ è il momento del rientro in campo di Dodo, a distanza di sei mesi dall'infortunio patito contro l'Udinese. Dopo la girandola di cambi è però il Maccabi a realizzare l’1-1 con l'inserimento di Khalaili, pronto nel girare col mancino un bel pallone intercettato da Goldberg e battere un imperfetto Terracciano all’88’. Belotti sfiora il 2-1 nel finale con un potente destro, ma il punteggio non cambia più. Questo pareggio regala ai viola il pass per i quarti di finale di Conference League.

LE PAGELLE

Barak 6.5: dopo aver deciso la partita d'andata, sfodera una primo tempo sottotono ma realizza al 59’ la rete che consegna di fatto il pass per i quarti di finale ai compagni;

Faraoni 6.5: ottima prestazione dell’ex Verona, che non soffre particolarmente a livello difensivo e riesce ad offrire buoni spunti in avanti, propiziando il gol del ceco;

Nico Gonzalez 6.5: sempre presente nella manovra offensiva dei padroni di casa, non incide in zona gol ma è preziosissimo anche in occasione dell’1-0;

Cornud 5: il laterale sinistro degli ospiti fatica a contenere Nico Gonzalez e Faraoni e viene superato facilmente in più occasioni, come nell'azione del vantaggio viola.

IL TABELLINO

Fiorentina-Maccabi Haifa 1-1

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 5.5; Faraoni 6.5 (dal 26’ st Dodo 6), Quarta 6, Ranieri 6, Biraghi 6 (dal 37’ st Parisi sv); Bonaventura 5.5 (dal 31’ st M.Lopez 6), Mandragora 6.5; N.Gonzalez 6.5, Barak 6.5 (dal 37’ st Beltrán sv), Sottil 5.5 (dal 31’ st Ikone 6); Belotti 6. A disposizione: Martinelli, Comuzzo, Kayode, Infantino, Duncan, Arthur, Nzola. All.Niccolini

Maccabi Haifa (5-3-2): Kaiuf 6; Feingold 5.5, Simic 5.5, Seck 6 (dal 26’ st Kandil 6), Goldberg 6, Cornud 5 (dal 18’ st Khalaili 6.5); Sundgren 6, Mohamed 5.5 (dal 26’ st Naor 6), Refaelov 5.5 (dal 18’ st Kinda 6); Podgoreanu 5.5, Pierrot 6 (dal 18’ st Saief 6). A disposizione: Fucs, Nitzan, Gershon, Ben Shimol, Levi, Dahan. All. Dego

Arbitro: Peljto (BOS)

Marcatori: 59’ Barak (F), 88’ Khalaili (M)

Ammoniti: Cornud (M), Simic (M), Belotti (F)

LE ALTRE PARTITE

Fenerbahce-Union Saint Gilloise 0-1

Tabellino: 68’ Rasmussen (U)

PAOK-Dinamo Zagabria 5-1

Tabellino: 27’ Baba (P), 33’ e 72’ Koulierakis (P), 42’ Thomas (P), 49’ Hoxha (D), 88’ Zivkovic (P)