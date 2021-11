Conference League: esordio da brividi per Conte al Tottenham, sospiro di sollievo col Vitesse

CONFERENCE LEAGUE

Gli Spurs vincono 3-2 contro gli olandesi rischiando una clamorosa rimonta nella prima partita con il tecnico italiano in panchina

Emozioni e colpi di scena a non finire nella prima partita di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Nella quarta giornata di Conference League, gli Spurs superano 3-2 il Vitesse in casa ma dopo essere stati in vantaggio 3-0 rischiano una clamorosa rimonta. Nella ripresa gli inglesi restano anche con un uomo in meno, ma alla fine riescono a portarsi a sette punti nel girone scavalcando proprio gli olandesi al secondo posto in classifica.

Esordio da brividi per Antonio Conte sulla panchina del Tottenham: nella prima partita con il tecnico italiano in panchina, gli Spurs sembrano travolgere il Vitesse in Conference League ma poi rischiano una clamorosa rimonta. Alla fine i londinesi resistono imponendosi 3-2 e scavalcano proprio il Vitesse al secondo posto nel girone con sette punti. Primo tempo dai tratti folli con il Tottenham che parte fortissimo e in appena 28 minuti si porta sul 3-0: Son, Lucas e il rocambolesco autogol di Rasmussen sembrano spianare la strada a Conte per un esordio agevole. Ma gli Spurs si rendono protagonisti di un clamoroso passaggio a vuoto e al 32’ subiscono il 3-1 da Rasmussen che si fa perdonare l’autogol, poi prendono addirittura il secondo gol da Bero al 39’ dopo un disimpegno sbagliato.

Il tecnico azzurro va su tutte le furie e prova a scuotere i suoi ma in avvio di ripresa la situazione si complica per il doppio giallo a Romero al 60’: Tottenham in dieci e olandesi che credono alla rimonta. I padroni di casa allora alzano il muro e si difendono con tutte le loro forze, il Vitesse non sfonda e nei minuti finali arriva l’ennesimo ribaltamento: due espulsioni tra le fila degli ospiti in appena quattro minuti (Doekhi all’81’ e Schubert all’85’) e la partita torna sui binari degli uomini di Conte che tirano un sospiro di sollievo.

LE ALTRE PARTITE

FLORA-ANORTHOSIS 2-2

ALMATY-QARABAG 1-2

ALKMAAR-CLUJ 2-0

GENT-PARTIZAN 1-1

LASK-ALASHKERT 2-0

LINCOLN-SLOVAN BRATISLAVA 1-4

MACCABI TEL AVIV-HJK 3-0

OMONIA-BASILEA 1-1

RANDERS-JABLONEC 2-2

ZORYA-CSKA SOFIA 2-0

PAOK-COPENAGHEN 1-2

RENNES-MURA 1-0

SLAVIA PRAGA-MACCABI HAIFA 1-0

UNION BERLINO-FEYENOORD 1-2