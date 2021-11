Conference league, colpaccio Mura: Tottenham ko al 94’

CONFERENCE LEAGUE

Gli uomini di Conte, in dieci per un’ora, crollano 2-1 in Slovenia per il contropiede di Marosa allo scadere. Il Rennes è aritmeticamente primo nel girone

Il Tottenham crolla clamorosamente in Conference League e rischia di uscire già ai gironi. Nella quinta giornata, gli uomini di Antonio Conte cadono 2-1 sul campo del modesto Mura, in vantaggio in avvio con la rete di Horvat. Gli Spurs, in dieci dal 32’ per il rosso a Sessegnon, pareggiano nella ripresa con Kane ma vengono trafitti al 94’ dal contropiede di Marosa. Contro il Rennes (già primo) si giocheranno la chance di restare in Europa.

Clamoroso tonfo del Tottenham nella quinta giornata di Conference League. La squadra di Antonio Conte crolla 2-1 sul campo del modesto Mura, che finora aveva sempre perso, e rischia di uscire già ai gironi della competizione. Gli sloveni sorprendono gli inglesi all’11’, quando Horvat mette a sedere Sanchez con una finta e d’interno sinistro spedisce nel sette, dove Gollini non può arrivare. Gli Spurs reagiscono ma sprecano con Gil e al 32’ rimangono in dieci per l’espulsione di Sessegnon, che riceve il secondo giallo per un'entrata imprudente. Kane prova a scuotere i suoi e va vicino al pareggio, Kozar sfiora il palo nel cercare il raddoppio. Nonostante l’inferiorità numerica, il Tottenham spinge nella ripresa e trova l’1-1 al 72’ con il delizioso scavetto di Kane sul pallone verticale di Lucas Moura. Gli inglesi vogliono il successo e si sbilanciano in avanti, regalando praterie in contropiede. Al 94’ Marosa ne approfitta per scappare via e freddare Gollini con un tiro sporcato dall’intervento di un difensore: è la rete del clamoroso 2-1 finale. Ora la banda di Conte si giocherà il secondo posto (valido per il play off contro una terza dei gironi di Europa League) contro il Rennes, che con il 3-3 contro il Vitesse è aritmeticamente primo e qualificato. Gli olandesi hanno gli stessi punti del Tottenham e giocheranno in casa contro il Mura.

CONTE: "BRUTTA SCONFITTA, HO BISOGNO DI TEMPO"

"In questo momento il mio stato d'animo non è buono per il risultato finale. Penso che sia stata una brutta sconfitta, ci siamo complicati la vita e la partita, ritrovandoci in dieci minuti per 60-70 minuti. È stata una prestazione scarsa, non solo a livello tecnico e tattico, ma anche mentalmente. Dobbiamo migliorare e devo essere onesto, servirà tempo per portare il Tottenham a essere competitivo, ora dobbiamo rimanere uniti e lavorare sappiamo che c'è molto su cui lavorare, lo pensavo anche prima. Bisogna lavorare e avere pazienza, in questo momento. Probabilmente siamo in difficoltà, dobbiamo solo concentrarci e lavorare, sperando che vada tutto bene e migliorare la situazione attuale. Questa per me è davvero una brutta sconfitta per noi".

LE ALTRE PARTITE

Flora – Partizan Belgrado 1-0

Almaty – Basilea 2-3

HJK – Alashkert 1-0

Lincoln – Copenaghen 0-4

Maccabi Haifa – Union Berlino 0-1

Qarabag – Omonia 2-2

Rennes – Vitesse 3-3

Slavia Praga – Feyenoord 2-2

Slovan Bratislava – Paok Salonicco 0-0