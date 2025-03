Conference League: il Chelsea vola ai quarti  e affronterà il Betis, il Celje sfiderà la Fiorentina

Non riservano sorprese gli ottavi di Conference League per il Chelsea, una delle grandi favorite per la vittoria finale. I londinesi di Enzo Maresca superano infatti 1-0 il Copenaghen a Stamford Bridge e avanzano ai quarti, grazie pure al successo per 2-1 centrato in Danimarca all’andata. A far gioire i Blues è un gran gol di Dewsbury-Hall, mentre il Celje sarà l’avversario della Fiorentina: gli sloveni eliminano il Lugano 7-6 ai calci di rigore.