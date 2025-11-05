Conference League, Fiorentina: Gudmundsson e Gosens assenti contro il Mainz

Non ci sono Albert Gudmundsson e Robin Gosens nella lista dei convocati della Fiorentina per la trasferta di domani in Germania, contro il Mainz, valida per la terza giornata del maxi girone di Conference League. L'attaccante islandese con il permesso della società è volato a casa per presenziare al ricorso del processo che lo vede coinvolto da tempo con l'accusa di 'cattiva condotta sessuale', mentre l'esterno tedesco è alle prese con una lesione muscolare riportata domenica scorsa. I viola hanno svolto stamani la rifinitura nel proprio centro sportivo agli ordini di Daniele Galloppa, l'ex tecnico della Primavera che ha preso il posto ad interime dell'esonerato Stefano Pioli.