Suwarso: "Il Newcastle vuole Fabregas, ma con lui preparo il futuro del Como. Su Nico Paz... "
Il presidente dei lariani, ha parlato del futuro del club e di quello del talento argentino
Intervistato da La Provincia di Como, il presidente Mirwan Suwarso ha espresso la propria soddisfazione per la classifica attuale: "Sono contento, a livello di classifica siamo più avanti di dove ci aspettavamo". Importante anche il ruolo dei dati, su cui la società ha sempre basato la maggior parte delle sue analisi.
Il Como è ormai un modello, nonostante qualche settimana in molti lo vedevano come uno schiaffo al calcio italiano: "Io credo che il calcio sia molto dominato dalle emozioni. Tutto questo dibattito, secondo voi, sarebbe nato se l’Italia fosse passata? Bastava un rigore dentro o fuori, o l’espulsione mancata di Bastoni. Oggi nessuno sarebbe qui a fare questi discorsi".
Parlando del bilancio, sono stati evidenziati dei passivi: "Intanto non abbiamo debiti finanziari, non siamo esposti con le banche e questo è un fatto significativo. Non viene considerato il fatto che due anni fa eravamo in B ed è ovvio che per costruire una squadra di serie A bisogna fare un investimento forte. Quanto giocatori abbiamo comprato? Tanti. Perché eravamo una start up. Il valore dei nostri giocatori però è aumentato. Almeno undici nostri giocatori hanno elevato il valore del club. Per questo posso parlare di investimento. Qual è ora l'obiettivo? "Principalmente quello di far crescere la curva dei ricavi e fare calare quella delle spese, così da stabilizzarci. Dobbiamo capire che è l’inizio di un percorso".
Argomento parallelo a quello di una possibile violazione del fair play finanziario al quale il presidente Suwarso non si dice preoccupato: "Siamo tranquilli. Nessuna squadra che gioca in Europa, due anni prima era in serie B. Normale che avremo delle opportunità per adeguarci ai parametri. Grazie al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed extrasportivi di quest'anno, abbiamo portato i ricavi da 8 a 60 milioni, che ci permettono già di pianificare la prossima stagione".
Il patron ha dato spazio anche all'argomento stadio: "Presenteremo un progetto al Comune entro uno o due mesi. Sarà una versione del primo, ma senza albergo e con meno attività, una cosa più a misura di cittadino".
In risposta alla domanda sul futuro di Paz e Fabregas: "Non so se Nico resterà, c'è ancora tempo per parlarne. Per Fabregas so che c'è un interesse da parte del Newcastle, o comunque o letto così. Ma non sono preoccupato, ci sentiamo spesso e siamo allineati su tutto".