Suwarso: "Il Newcastle vuole Fabregas, ma con lui preparo il futuro del Como. Su Nico Paz... "

Parlando del bilancio, sono stati evidenziati dei passivi: "Intanto non abbiamo debiti finanziari, non siamo esposti con le banche e questo è un fatto significativo. Non viene considerato il fatto che due anni fa eravamo in B ed è ovvio che per costruire una squadra di serie A bisogna fare un investimento forte. Quanto giocatori abbiamo comprato? Tanti. Perché eravamo una start up. Il valore dei nostri giocatori però è aumentato. Almeno undici nostri giocatori hanno elevato il valore del club. Per questo posso parlare di investimento. Qual è ora l'obiettivo? "Principalmente quello di far crescere la curva dei ricavi e fare calare quella delle spese, così da stabilizzarci. Dobbiamo capire che è l’inizio di un percorso".